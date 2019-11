Milan ai ripari: un big dell'Arsenal già pronto ad arrivare

Il Milan sta vivendo una stagione decisamente tormentata, con una classifica pesantemente deficitaria (addirittura la zona retrocessione dista appena 4 punti), un cambio di guida tecnica da Giampaolo a Pioli e diversi calciatori al centro della critica. Ecco perché già a gennaio sarà necessario intervenire sul mercato e il nome del possibile uomo giusto sembra già emerso: arriva dalla Premier League, di cui è un big, ma a sua volta viene da settimane che sarebbe riduttivo definire turbolente.

Si tratta di Granit Xhaka, nazionale svizzero e dal 2016 protagonista del centrocampo dell'Arsenal di cui nel frattempo è divenuto anche capitano. Qualcosa si è però rotto nelle ultime settimane dopo un episodio che in Inghilterra ha fatto molto discutere e che risale al 27 ottobre. Quella domenica l'Arsenal giocava uno dei tanti derby cittadini, contro il Crystal Palace, e di fatto il rapporto del giocatore della piazza si è rotto.

Xhaka, infatti, è stato richiamato in panchina dal suo allenatore Unai Emery e sostituito con Saka, ma ha reagito in maniera polemica con il pubblico, che si trovava nel pieno di una poderosa contestazione. La sua palese reazione ha quindi indotto il suo allenatore a estrometterlo dalla squadra.

Non soltanto infatti Xhaka non è stato convocato nelle successive partite dei Gunners (contro Liverpool in Coppa di Lega, Wolverhampton e Leicester in Premier League e Vitoria Guimaraes in Europa League), ma il giocatore ha anche perso la fascia di capitano.

Per lui si prospetta quindi una rovinosa fuga da Londra, suggerita anche da RSI (l'emittente tv e radio pubblico svizzero), secondo cui la soluzione rossonera sarebbe talmente all'ordine del giorno per Xhaka che il giocatore si sarebbe addirittura già messo alla ricerca di una casa a Milano.

Una soluzione molto importante per il Diavolo, che in questo modo si potrebbe ritrovare in rosa un centrocampista che darebbe muscoli ed esperienza a uno dei reparti più criticati della squadra in questo momento.

In più Ivan Gazidis ha già lavorato con lui all'Arsenal, un dettaglio che potrebbe rendere ancora più praticabile l'operazione.

