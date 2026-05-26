Milan, al posto di Allegri casting con dieci nomi, ci sono anche Grosso e Italiano: chi la spunterà?

In pole Iraola e Xavi ma la scelta di Cardinale sarà ponderata, con gli stranieri non è andata bene ultimamente, si cerca un profilo alla Fabregas

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non è stata la notte dell’Innominato manzioniano ma quasi quella di Gerry Cardinale che dopo una lunga riflessione ha azzerato tutto il management dirigenziale e tecnico tranne Ibra: via Allegri, Tare, Furlani e Moncada, si riparte da zero. Secondo il CorSera, la mancata qualificazione in Champions League diventa per Cardinale l’occasione di far partire davvero il suo progetto per il Milan. Nelle sue intenzioni deve diventare un modello per il calcio italiano che è arretrato.

I motivi dietro la scelta di Cardinale

Secondo la Gazzetta sì è convinto che dentro al Milan non molti abbiano vissuto i suoi tormenti per i risultati che non arrivavano. E che vincere o perdere non facesse questa grande differenza. Ecco perché ha scelto d’ora in poi di mettersi in prima fila nelle scelte. Secondo il giornalista di Panorama il comunicato di RedBird con cui si annuncia il licenziamento di tutti, tranne Ibrahimovic, contiene un curioso autogol: la proprietà che parla di “concreta possibilità di competere per lo scudetto” è la stessa che a gennaio ha negato i rinforzi richiesti e necessari per colmare evidenti buchi lasciati da un’estate di plusvalenze per mettere al riparo il bilancio. E quella “concreta possibilità” era il frutto del lavoro di un allenatore che poche settimane dopo sarebbe stato messo nel mirino dal consigliere della proprietà, con esiti poi diventati evidenti a tutti. Fatto sta che la realtà è questa. E il primo nodo da sciogliere riguarda il tecnico.

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Chi sceglierà il nuovo allenatore

Non ci sarà bisogno di aspettare il nuovo ds, saranno lui e Ibrahimovic a decidere ma la lista è lunga e la decisione sarà ponderata. Ballano non meno di dieci nomi per l’eredità di Allegri. Quella panchina rossonera resta ambita ma scotta anche. In pole ci sarebbe Iraola che ha il profilo “alla Fabregas” che è stato indicato come modello. Il tecnico spagnolo che col Bournemouth ha conquistato una storica qualificazione in Europa League è nel mirino anche di Leverkusen e Crystal Palace, Il suo calcio prevede ritmo alto, pressing feroce e ricerca costante dell’ampiezza, inoltre è un allenatore aziendalista, che lavora coi giovani e ha una chiara identità di gioco.

Due spagnoli in pole

Il preferito di Ibra è un altro spagnolo, Xavi Hernandez l’ex centrocampista del Barça e della nazionale spagnola è fermo dal 2024, quando terminò la sua avventura (non felicissima) da allenatore degli azulgrana. E’ uno dei tanti “cloni” di Guardiola, ama il 4-3-3, il possesso palla e la costruzione dal basso. Le recenti esperienze con allenatori stranieri però sono state infelici al Milan: con Fonseca e Conceicao è andata male, ecco perché non si esclude affatto l’idea di un tecnico italiano.

Difficile si possa pensare a Conte, fresco di divorzio col Napoli: con Ibra non corre buon sangue. Diverse invece le posizioni di Grosso, che ha impressionato tutti col suo Sassuolo, e di Palladino e Italiano, considerati tra i più “europei” tra i nostri allenatori. Nel toto-allenatori spuntano anche suggestioni come Thiago Motta o Cuesta del Parma mentre appare difficile una scommessa come Stroppa o il ritorno di Pioli, l’ultimo a vincere uno scudetto rossonero.

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