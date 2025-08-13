Milan, all in su Hojlund: l'attaccante verso il sì ad Allegri. Ma i tifosi lo bocciano: “Meglio Vlahovic”

I rossoneri compiono un altro passo verso l'ex Atalanta, ma resta da definire l'accordo con lo United. Tifosi contrariati sui social: preferiscono il centravanti della Juventus

Il Milan ha rotto gli indugi: è Hojlund l’obiettivo numero uno in attacco. E dall’Inghilterra arrivano segnali positivi: il danese del Manchester United è orientato a dire sì ad Allegri. Ma sui social esplode il malcontento dei tifosi, già contrariati dall’imminente arrivo di Athekame: “Meglio Vlahovic”.

Milan, tutto su Hojlund: il danese apre al trasferimento

Premessa: non è fatta. Ma nelle ultime ore sono stati compiuti piccoli e significativi passi avanti. Perché il calciatore, che tanto bene aveva fatto all’Atalanta prima di approdare al Manchester United, ha capito di non avere più chance alla corte di Amorim. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese è stato chiarissimo nel faccia a faccia col 22enne costato più di 70 milioni: non rientra nel progetto di rilancio dei Red Devils.

Dunque, Rasmus è costretto a guardarsi intorno. Il Milan è una possibilità concreta, ma c’è pure il Newcastle, in guerra aperta con la stella Isak, che spinge per il trasferimento al Liverpool. I rossoneri hanno capito che il momento è propizio e tentano lo sprint per assicurarsi il centravanti già entro la prossima settimana.

La trattativa con lo United e il ruolo di Allegri

Le parti non hanno ancora raggiunto l’accordo, ma non sono neppure lontane. Il Milan spinge per un prestito oneroso da 5 milioni più 30 per il diritto di riscatto. Dal canto suo, lo United punta a quota 40, ma soprattutto preme per l’obbligo.

Considerando che l’ex Atalanta è un esubero visto il costosissimo flop in queste due stagioni a Old Trafford, l’ostacolo non sembra insormontabile, specialmente se Hojlund dovesse spingere per la soluzione Milan. E qui entra in gioco Allegri: una telefonata al nazionale danese potrebbe convincere il giocatore a uscire allo scoperto mettendo all’angolo il club di Manchester.

Ma i tifosi lo bocciano: “Meglio Vlahovic”

Sui social i tifosi si stanno scatenando. Se già avevano storto il naso per i colpi De Winter e Athekame, che non innalzerebbero il livello qualitativo del pacchetto arretrato a disposizione di Max, non fanno ora i salti di gioia per il possibile arrivo di Hojlund.

“Mollatelo e andate a prendere Vlahovic” consiglia Giuseppe su Facebook. “Il nostro Gimenez è molto più forte. Se dobbiamo prendere un altro attaccante, allora prendete Dusan” aggiunge Francesco. “Vlahovic tutta la vita” sentenzia Gabriele. “Rimanga in Inghilterra” chiosa un altro tifoso.