Milan, allarme rientrato per Ibrahimovic

Salvo imprevisti, Ibrahimovic sarà in campo domenica sera nell'atteso derby che lo metterà di fronte a Lukaku e all'Inter, sua ex squadra. Il Milan tira un sospiro di solievo. La presenza dello svedese era considerata fondamentale per competere con la squadra di Conte.

Il fuoriclasse rossonero ha, infatti, risolto i problemi avuti negli ultimi giorni. L'affaticamento muscolare al polpaccio è rientrato e l'attacco influenzale pare alle spalle. Ibra è pronto a guidare il Diavolo all'assalto dell'Inter.

SPORTAL.IT | 05-02-2020 09:41