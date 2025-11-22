Milan, Allegri manda un messaggio a Gattuso e Gravina poi smonta l'Inter di Chivu

Il tecnico livornese manda un avvertimento alla FIGC in merito alla pausa della nazionale per i playoff. Le probabili formazioni per il derby

Per i bookmakers il Milan di Allegri è nettamente sfavorito in vista del super derby contro l’Inter ma, forse, non hanno fatto i conti con le statistiche che vedono i rossoneri grandi con le grandi e piccoli con le piccole, come certifica il cammin in campionato finora. Il tecnico toscano, intanto, ritrova Rabiot e Tomori ma non recupera ancora Santi Gimenez. Le probabili formazioni e le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Allegri e i derby

Di derby milanesi ne sa qualcosa, Max Allegri, ne ha vissuti tanti spiega l’allenatore livornese che mira al riscatto: “Inter-Milan all’interno della partita c’è una rivalità storica per Milano. Sarà una partita meravigliosa. Ero partito bene, poi ne abbiamo pareggiati e poi ne ho persi 4 di seguito.”

Il Milan va meglio con le grandi, Allegri si carica in vista del derby: “Spiegarlo è difficile, ci sono delle annate in cui fai benissimo gli scontri diretti e hai difficoltà con le piccole. Quest’anno momentaneamente è così. Con la Cremonese abbiamo concesso poco e niente, col Pisa non abbiamo avuto la forza di chiuderla. A Parma l’episodio ha cambiato la partita e noi ad inizio secondo tempo abbiamo rischiato prendere gol su tre falli laterali: sono cose da migliorare. Il passato non si può cambiare, i punti che abbiamo sono i punti che meritiamo. Domani è una partita che ti dà emozioni, è una partita che i giocatori devono essere contenti di giocare. Sarà una bella giornata di sport”.

Napoli e Inter restano le favorite

Allegri, poi, ha spostato l’attenzione sulle rivali del campionato spiegando quali siano le favorite e mandando un messaggio indiretto a Conte e Chivu: “L’Inter insieme al Napoli è la favorita per lo scudetto, ha vinto 11 delle 12 ultime partite. Ha giocatori tecnici e fisici, però il derby comunque è sempre a sé. Dovremo essere bravi a fare una partita molto valida ed essere più attenti: quello che ci è mancato a Parma”.

Allegri sul sorteggio playoff della Nazionale

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico livornese ha commentato anche i playoff della Nazionale italiana e le date del calendario, in vista di una possibile pausa per ‘aiutare’ gli Azzurri: “Lo sapevano che saremmo andati agli spareggi..Se fermiamo il campionato non giocheremo e aiuteremo la nazionale, ma credo che la nazionale abbia grandi possibilità di andare al Mondiale. Rino sta facendo un buon lavoro, se fermeranno il campionato ci fermeremo e sarà un vantaggio per la nazionale. “.

Domani per la prima volta Leao e Pulisic insieme dall’inizio

Allegri, tornando alla gara con l’Inter, fa il punto sugli indisponibili e sui recuperi con Leao e Pulisic che giocheranno insieme dal 1′ dopo un inizio di stagione travagliato: “Domani gli indisponibili sono Athekame che ha un problema al soleo, e Gimenez per la caviglia. Gli altri stanno bene e hanno migliorato la condizione, e questo è un bene sia per domani che per il periodo che dovremo affrontare da qua a marzo”.

Il tecnico livornese ha spiegato poi come intende risolvere il problema centravanti: “Gimenez non capisce la lingua, si deve ambientare in un calcio diverso in una situazione non facile. Quest’anno è rientrato il 5 agosto dopo la nazionale ed è rientrato bene e ha fatto buone prestazioni. Ora ha un problema alla caviglia, ma vedrete che nel calcio le cose cambiano in un attimo”.

Le differenze tra Chivu e Inzaghi

Passato e presente per l’Inter, Allegri spiega come sono cambiati i nerazzurri tra analogie e differenze tra Inzaghi e Chivu: “Come caratteristiche più o meno sono simili, l’ossatura è più o meno quella. Chivu sta facendo un ottimo lavoro, per essere la prima esperienza in una grande squadra sta facendo un bel lavoro. Si nota che la squadra è un gruppo compatto. La differenza con Inzaghi credo sia poca, i giocatori più o meno sono gli stessi”.

Cosa teme dell’Inter? Aggiunge Allegri: “Domani mattina faremo l’ultimo allenamento. Metteremo a posto le ultime cose e speriamo di metterle a posto bene. L’Inter ha tiratori da fuori importanti. Quando è vicina all’area ha fisicità: Dumfries ho sentito che manca, ma è una soluzione importante per loro. Quando hanno spazio in contropiede sono molto bravi perché hanno tecnica in velocità. Ci vorrà una grande partita per creare i presupposti per portare a casa un buon risultato, poi il calcio è bestiale ma dovremo essere pronti per fare una grande partita. Poi vedremo il risultato”.

