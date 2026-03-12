Milan, Allegri detta la rivoluzione: Kim o Gila in difesa, Kean in attacco, e Goretzka fissa le condizioni

Il tecnico ha espresso le sue preferenze: il centrale della Lazio o quello ex Napoli, il centravanti della Fiorentina è il favorito per l'attacco

Inutile nascondersi: la mancanza delle coppe europee può nascondere le falle di una rosa magari non proprio completa e competitiva, ma non è una situazione che può perdurare a lungo se si parla di Milan.

Milan, il bonus Champions

La rimonta Scudetto sull’Inter è ancora possibile, in particolare dopo il derby vinto, ma le esigenze non cambieranno: ciò che conta sarà l’ingresso in Champions, che può naturalmente dare più “armi” in sede di calcio mercato. Giocare nell’Europa che conta garantirebbe al Diavolo un minimo di 65-70 milioni di euro extra alla voce ricavi, contando non solamente i soldi provenienti dalla Uefa, ma anche l’indotto di stadio, merchandising, bonus commerciali e via dicendo.

Allegri vuole Kim o Gila

Incassato il rinnovo di Maignan, la difesa centrale è il reparto che ha bisogno dei primi innesti. Due i nomi principali: Kim Min-Jae del Bayern Monaco e Mario Gila della Lazio. Il coreano ex Napoli ha giocato solo 12 volte da titolare, il contratto scadrà tra due anni e il Bayern non si oppone alla cessione, a patto di non fare minusvalenza su un giocatore che due anni fa venne pagato ben 57 milioni.

Gila, le condizioni di Lotito

Il contratto di Gila invece scade nel giugno 2027 e il Real Madrid ha diritto al 50% della cifra della cessione, grazie a un vecchio accordo firmato con la Lazio. Il giocatore non rinnoverà, dunque la società di Lotito deve scegliere se cederlo a giugno (la cifra dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni) o perderlo a zero tra un anno. I rapporti con Tare sono molto buoni e anche Allegri lo apprezza, e dalla sua c’è un ingaggio di sicuro inferiore ai 9 milioni percepiti da Kim.

Milan, Goretzka a centrocampo

A centrocampo il nome che piace è quello di Leon Goretzka del Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco è in scadenza e ha già annunciato che non rinnoverà il proprio contratto, ma vuole restare ad alti livelli. Il problema sono i costi: Goretzka al Bayern Monaco attualmente guadagna 7 milioni di euro e sarebbe intenzionato a chiedere la stessa cifra alla sua prossima squadra. Soldi ai quali andrebbe aggiunto un bonus alla firma, moda degli ultimi anni tra i giocatori a parametro zero, compreso tra gli 8 e i 10 milioni. Un investimento non da poco, a conti fatti.

Allegri-Kean, riecco il tandem

In attacco il nome che si fa con maggiore insistenza è quello di Moise Kean, che il tecnico conosce molto bene per i trascorsi alla Juventus. Le opzioni alternative sono difficili, perché Guirassy difficilmente lascerà il Dortmund e Vlahovic potrebbe a breve rinnovare con la Juventus.