Milan, Allegri disperato: Harder sta per sfumare, Leao ancora ko, la scelta su Modric, chi gioca a Lecce?

Dopo l'inatteso ko alla prima di campionato contro la Cremonese il Diavolo atteso venerdì sera al via del Mare, il tecnico con problemi di formazione

L’ottimismo che fino a qualche settimana fa permeava l’ambiente Milan, ringalluzzito dal ritorno di Allegri, dall’arrivo di un manager esperto come Tare e dai primi acquisti incoraggianti, si sta spegnendo giorno dopo giorno. Il ko inatteso alla prima di campionato con la Cremonese a San Siro ha lasciato ferite profonde e dal mercato continuano ad arrivare segnali negativi, il tecnico ha problemi di formazione per l’anticipo di venerdì a Lecce.

Anche Harder rischia di sfumare

Dopo la pista Boniface abbandonata sembrava fatta per Harder ma anche il bomber dello Sporting Lisbona rischia di sfumare. Il club portoghese ha intenzione di liberare il giocatore solo quando avrà certezza di riuscire a sostituirlo e hanno puntato su Ioannidis del Panathinaikos ma la trattativa va per le lunghe. Il Milan ha fretta e sembra orientato a cambiare obiettivo nonostante fosse pronta un’operazione da 23 milioni più bonus.

Tare lotta contro il tempo per assicurare ad Allegri un altro attaccante, torna di moda il nome di Vlahovic ma non è l’unico. Fatto sta che chiunque possa arrivare non sarà disponibile per la trasferta di Lecce. E Allegri è chiamato a fare delle scelte con inevitabili cambiamenti dopo la figuraccia con la Cremonese.

Leao non recupera

Il tecnico rossonero dovrà ancora fare a meno di Leao. Il portoghese si è infortunato al polpaccio nel corso della sfida di Coppa Italia contro il Bari dello scorso 17 agosto, quando aveva segnato il primo gol stagionale della squadra rossonera, ma non ha ancora recuperato e non verrà convocato.

La probabile formazione del Milan a Lecce

In attacco pertanto non ha alternative il Milan: il tridente sarà composto da Pasalic, Gimenez e Saelemaekers ma sono previsti comunque dei cambi. Il modulo sarà 4-3-3 con in porta il capitano Mike Maignan. In difesa, possibile esordio per Koni De Winter al posto di Tomori con il reparto completato da Gabbia e Pavlović ed Estupinan a sinistra. In mediana si candidano per giocare titolari Ricci (favorito) e Jashari al posto di Fofana. Partirà, invece, dall’inizio ancora una volta Luka Modrić assieme a Loftus Cheek.