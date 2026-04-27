Milan, Allegri: Ecco perché dissi: “Dov’è Rocchi”. Poi esplode sul caso Leao

Il tecnico rossonero commenta il caso Rocchi dopo Milan-Juve: tra autocritica per il passato, elogi a Sozza e focus sulle riforme tecniche del calcio italiano.

Era il 15 maggio 2024 quando Massimiliano Allegri in finale di Coppa Italia, al fischio finale di Atalanta-Juventus, fece uno show senza fine dopo essere stato espulso da Maresca. Levatosi la giacca, il tecnico livornese iniziò ad imprecare contro il direttore della gara e chiamò a gran voce il designatore arbitrale “Dov’è Rocchi?“. Un episodio mai dimenticato, al punto da ritornare ad essere di nuovo di attualità oggi dopo il caso dell’inchiesta sul designatore. E, dopo tre anni esatti, Allegri al termine di Milan-Juventus ha spiegato il perché di quel gesto in diretta televisiva.

Il caso Rocchi e il ricordo della Coppa Italia

Dopo lo 0-0 poco spettacolare tra Milan e Juventus, Massimiliano Allegri è intervenuto a Sky Calcio Club commentando sia la partita sia il momento delicato che sta vivendo la classe arbitrale italiana, finita al centro di un’inchiesta nelle ultime ore. Nel corso dell’intervista, all’allenatore rossonero è stato ricordato il suo celebre sfogo durante la finale di Coppa Italia vinta con la Juventus contro l’Atalanta, quando si scagliò contro Gianluca Rocchi.

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Allegri ha chiarito così quell’episodio: “Il mio dov’è Rocchi? So solo che lì dovevo far fermare la partita perché stavamo vincendo 1-0. A Coverciano ho imparato che quando hai finito le sostituzioni, anche l’allenatore deve mettersi in gioco, con un’espulsione o un’ammonizione, fermare il gioco… In quel momento bisognava far quello.”

Promozione per Sozza e invito alla calma

Allegri ha poi elogiato la direzione arbitrale recente di Milan-Juventus sui casi di moviola analizzati, citando Simone Sozza: “Stasera Sozza ha arbitrato una bella partita, è stato molto bravo, credo che in tutte le cose bisogna avere pazienza. Vediamo di trovare soluzioni tecniche, io non parlo di soluzioni politiche.”

L’allenatore ha allargato il discorso al sistema calcio italiano, sottolineando la necessità di interventi concreti con la FIGC che rischia il commissariamento: “Poi, dico una cosa: gli obblighi hanno sempre fatto danni, deve giocare chi merita. Poi bisogna studiare come farli diventare bravi”.

Infine, Allegri ha ribadito una linea che porta avanti da anni, legata alla formazione: “Troviamo delle soluzioni, tecnicamente. Le riforme vanno fatte a livello tecnico, a partire dai settori giovanili. Sono 10 anni che lo dico. Dovete chiamare quelli del settore giovanile, perché a sti ragazzi bisogna dare un indirizzo diverso. Chiudo: gli obblighi nella vita hanno sempre fatto danni. Andate a ritroso, perché fanno solo danni. A calcio devono giocare quelli che meritano, poi bisogna sviluppare come farli diventare grandi”.

Il problema centravanti nel Milan

Il tecnico rossonero ha poi analizzato la gara e il problema del centravanti: “Abbiamo cercato di fare quello che potevamo anche a seconda degli attaccanti. Sia Pulisic che Leao, che hanno avuto un po’ di infortuni, li devo ringraziare, perché Rafa ha fatto il centravanti, Pulisic si è sacrificato giocando con due vicini, che non è facile. Gimenez rientra da sei mesi, Fullkrug che non ha una partita intera nelle gambe. Io sono abituato, e credo che sia normale, che quando devi arrivare a un obiettivo ci devi arrivare. L’importante è arrivare in fondo.”

La polemica su Leao

Sul caso Leao a Sky era stato durissimo Paolo di Canio: “Leao rientra col piede lontano, da interno campo, e di tacco fa la sterzata che non serve a niente. Fa la giocata che fanno i bambini al campo, quelli che vedono Ronaldo eccetera, e rischia pure di farsi male al menisco! Non risolve nulla questa sterzata… E rischia pure di esporre la squadra alle ripartenze degli avversari. Un allenatore gli dice: ‘sta cosa nun me la fa’ qua!”

Allegri non ci sta: “Io capisco che al di fuori…poi ci sono caratteristiche, momenti dei giocatori. Leao, che stasera ha giocato bene, che è stato contestato tanto da centravanti, ha sempre diverse occasioni. Poi voi siete lì a sedere e vi piace quando scorrazza, ma serve un centravanti, e in quella posizione Rafa i gol li ha fatti”.