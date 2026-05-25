Milan, per Allegri è davvero finita: il veto di Ibrahimovic su Conte, tre i candidati per Cardinale

Ufficiale l’esonero dell’allenatore e la separazione da Furlani, Tare e Moncada: la proprietà si affida allo svedese, che avrà un ruolo centrale nella scelta del nuovo tecnico

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La rivoluzione dopo il flop: il Milan ha ufficializzato sul proprio sito l’esonero di Massimiliano Allegri e la separazione dall’a.d. Giorgio Furlani, dal d.s. Igli Tare e dal d.t. Geoffrey Moncada. Gerry Cardinale si affida a Zlatan Ibrahimovic, che avrà un ruolo centrale nella scelta del nuovo allenatore: veto di Zlatan per Antonio Conte, sono tre i primi nomi accostati ai rossoneri.

Il Milan, un fallimento per Redbird

“È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell’area sportiva del Club”. Con queste parole Redbird spiega la rivoluzione interna al Milan ordinata da Gerry Cardinale dopo il flop di ieri contro il Cagliari, che è costata la partecipazione dei rossoneri alla prossima Champions League.

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“Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A”: così si apre il comunicato di Redbird, che sottolinea poi come, dopo una buona prima parte di stagione, il Milan sia stato protagonista di un finale “ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile”.

Milan, è ufficiale: via Allegri, Furlani, Tare e Moncada

Un fallimento per cui, come si era capito già ieri sera, pagano tutti. Ufficiale quindi l’esonero di Massimiliano Allegri, che chiude dopo una sola stagione la sua seconda esperienza in rossonero. Ma col tecnico salutano anche l’a.d. Giorgio Furlani, il d.s. Igli Tare e il d.t. Geoffrey Moncada.

Cardinale fa piazza pulita dopo il flop, l’unico a restare vicino a lui è Zlatan Ibrahimovic, che si ritrova dunque al centro del progetto Milan: si annuncia un’estate caldissima per l’advisor di Redbird, impegnato anche con Fox Sports per i Mondiali e poi, ad agosto, nell’esibizione di boxe con Tyson Fury. Ibra rivestirà un ruolo chiave nella scelta dell’allenatore, così come avvenuto nell’estate del 2024, quando lo svedese decise di puntare – sbagliando – su Paulo Fonseca, poi esonerato e sostituito da Sergio Conceiçao.

Il veto di Ibra su Conte

Su chi ricadrà la scelta di Cardinale e Ibrahimovic? I tifosi del Milan hanno un’unica speranza: Antonio Conte. Il tecnico salentino è libero dopo l’addio ad Aurelio De Laurentiis e sicuramente tentato dalla possibilità di ricostruire e vincere con i rossoneri, dopo esserci già riuscito con Juventus, Inter e Napoli. Ma su Conte vige il veto di Ibrahimovic, che lo “scartò” proprio nell’estate di due anni fa: l’allenatore e l’ex campione non si piacciono, inoltre Conte non risponderebbe al profilo di tecnico disegnato da Redbird, che vuole un Milan in grado di valorizzare i giovani. Zlatan, inoltre, avrebbe suggerito a Cardinale di puntare su una tipologia di allenatore diversa, un tecnico che insista su un’altra idea di calcio, di stampo più europeo.

Milan post Allegri: Italiano, Xavi o Iraola?

Ibrahimovic spinge per un allenatore “alla Fabregas”, secondo la Gazzetta dello Sport al momento le ipotesi sono tre. La prima porta a Vincenzo Italiano, già cercato dal Milan in passato: se il Napoli decidesse di affondare il colpo su Allegri, mollando del tutto l’allenatore del Bologna, allora i rossoneri potrebbero provare a stabilire un contatto. Le alternative sono due “giochisti” stranieri: il primo è Xavi, ex allenatore del Barcellona desideroso di rilanciarsi in Europa dopo due anni a spasso; l’altro è Andoni Iraola, la grande rivelazione della Premier League col Bournemouth, portato alla qualificazione alla prossima Europa League. Tuttavia il percorso di ricostruzione – l’ennesima – del Milan è appena iniziato e le sorprese sono dietro l’angolo.