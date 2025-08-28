Milan, Allegri fa blocco con Furlani sul mercato. Stop per Jashari, frattura del perone: almeno due mesi di stop

Conferenza stampa da super-aziendalista del tecnico alla vigilia della trasferta di Lecce, che i rossoneri giocheranno senza lo svizzero: dubbi sul ruolo e la convivenza con Modric

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Chi si aspettava una sfuriata sul mercato del Milan da parte di Massimiliano Allegri è rimasto deluso: nella conferenza stampa di oggi il tecnico ha indossato i panni dell’aziendalista, negando di aver mai chiesto Dusan Vlahovic o Adrien Rabiot all’a.d. Giorgio Furlani. Allegri ha comunicato anche lo stop per infortunio di Ardon Jashari, ma a preoccupare è una frase del tecnico sul centrocampista ex Bruges.

Milan, Allegri aziendalista sul mercato rossonero

“Al mercato ci deve pensare la società”: è una frase da aziendalista puro quella che Massimiliano Allegri pronuncia nella conferenza stampa che precede la gara di domani sera a Lecce, fondamentale per un Milan che deve risollevarsi dopo il k.o. inatteso con la Cremonese. Nessuno sfogo da parte del tecnico contro la dirigenza che, a pochi giorni dalla fine del mercato, non gli ha ancora garantito i rinforzi richiesti. “Il club sta cercando di metter dentro dei giocatori che serviranno permettano alla squadra di crescere e per arrivare a marzo nelle migliori condizioni e in una buona posizione di classifica. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione”, ha poi aggiunto Allegri.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Allegri fa blocco con Furlani: mai chiesto Rabiot

Un concetto, quello della sintonia con la dirigenza del Milan, che l’allenatore ha ribadito anche quando i giornalisti gli hanno chiesto del possibile arrivo di Nkunku. “Con la dirigenza abbiamo parlato, poi le occasioni le sa la società perché io faccio un altro mestiere”, ha detto Allegri, che pare dunque sposare pienamente la linea dell’a.d. Giorgio Furlani.

Il tecnico, in particolare, ha anche negato di aver chiesto al Milan di provare a prendere Adrien Rabiot. “Non sento Adrien da prima delle vacanze, è un ragazzo al quale sono affezionato ma è un giocatore del Marsiglia. Sono legato affettivamente a lui perché abbiamo lavorato insieme”, ha precisato.

La linea su Vlahovic

Messaggio simile riguardo a Dusan Vlahovic. “Mai chiesto alla società, perché Dusan è un giocatore della Juventus. Con la società ho parlato di caratteristiche dei giocatori e delle cose che si possono fare. Se arriveranno giocatori con caratteristiche diverse, in qualche modo faremo”, la risposta di Allegri sul centravanti serbo, per il quale il Milan ha avanzato un’offerta ufficiale.

Stop per Jashari: la frase preoccupante di Allegri

In vista della gara di Lecce, Allegri ha spiegato di non avere a disposizione Ardon Jashari, vittima stamattina di un infortunio che in un primo momento non sembrava grave. “È un giocatore forte e di grande prospettiva”, ha detto il tecnico dello svizzero. Interrogato sulla posizione ideale dell’ex Bruges, però, Allegri ha dato una risposta che potrebbe far preoccupare i tifosi del Milan.

“Penso che Jashari sia o un mediano davanti alla difesa o in un centrocampo a due – ha dichiarato Allegri -. Può fare anche la mezz’ala, ma dipende cosa gli si chiede di fare”. Da questa prospettiva, a oggi il ruolo di Jashari sarebbe semplicemente quello di vice-Modric: finora, infatti, Allegri non ha mai schierato il Milan con due centrocampisti e nella mediana a tre è il fuoriclasse croato a giostrare in posizione centrale. D’altra parte già con la Cremonese lo svizzero è entrato solo nella ripresa, proprio per sostituire Modric. Fosse così, Jashari – pagato oltre 30 milioni di euro dal Milan – potrebbe trasformarsi in un motivo di contrasto tra Allegri e la dirigenza rossonera.

Le condizioni di Jashari

A distanza di qualche ora però arriva una notizia decisamente brutta per i fan con il giocatore acquistato questa estate dal Bruges che ha riportato una frattura al perone destro dopo lo scontro in allenamento con Santiago Gimenez. Un infortunio che dovrebbe tenerlo lontano dal campo per almeno due mesi ma solo i prossimi test chiariranno l’esatta entità del problema.