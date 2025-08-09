Milan: Allegri già innamorato del duo Modric-Jashari, poi la bugia su Gimenez e il mercato 

Dopo l’1-1 con il Leeds il tecnico è si è soffermato sulle qualità dei due centrocampisti, mentre il commento sull’attaccante nasconde le vere strategie del club

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Luka Modric e Ardon Jashari potrebbero essere i due pilastri del Milan di Massimiliano Allegri, lo si intuisce dalle parole che il tecnico toscano ha riservato ai centrocampisti dopo l’1-1 col Leeds a Dublino, in cui però solo lo svizzero è andato in campo. Il commento su Santiago Gimenez, andato in gol contro gli inglesi, nasconde invece una piccola bugia.

Milan, Allegri innamorato di Modric e Jashari

Da Luka Modric più altri dieci a Modric e Jashari più altri nove: l’amichevole pareggiata dal Milan contro il Leeds sembra già aver cambiato le idee di Massimiliano Allegri, che nel post gara si è soffermato non solo sulle qualità del fuoriclasse croato, oggi rimasto in panchina, ma ha evidenziato anche quelle del talento svizzero a lungo inseguito sul mercato e alla fine strappato al Bruges con un investimento vicino ai 40 milioni di euro complessivi. Jashari ha dato qualità e sostanza al centrocampo rossonero, soprattutto nella prima parte di gara, prima dell’1-1 degli inglesi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Allegri sullo svizzero

“Jashari mi ha meravigliato per come ha giocato perché si è allenato sempre da solo senza mai toccare la palla in questi giorni”, ha commentato Allegri nel post-gara parlando dello svizzero, che ha mostrato grande sicurezza e intelligenza in campo, mostrando un’intesa sorprendente con i compagni di squadra. “Ora c’è da migliorare, come per tutti, la condizione fisica e mentale”, ha poi aggiunto Allegri.

L’umiltà di Modric

Dopo aver scoperto Jashari, Allegri ora non vede l’ora di lanciare Modric. Per il croato il tecnico ha parole al miele: “Luka lo conosciamo tutti, non conosco grandi campioni che non siano umili – ha dichiarato -. Per restare al top come lui devi essere dotato tecnicamente, ma devi anche avere un’umiltà e una cultura del lavoro importante”.

La bugia su Gimenez

L’altro grande protagonista della gara di Dublino è stato Santiago Gimenez, autore del momentaneo 1-0 del Milan. Nel commentare la sua prova, Allegri si è lasciato andare a una piccola bugia. “Gimenez è un centravanti e deve segnare, non giocare bene. Ha segnato quindi va bene”, ha detto il tecnico, ma se i gol fossero il parametro per misurare il peso che il messicano potrebbe avere nel suo Milan, i rossoneri non sarebbero da settimane alla ricerca di un altro centravanti: dopo Dusan Vlahovic, ora è serrata la corte a Rasmus Hojlund.

Nella metà di un’annata balorda come la scorsa, Gimenez è stato comunque capace di segnare 6 reti e di regalare punti ai rossoneri. Il messicano ha di certo offerto un segnale positivo al tecnico, ma questo non cambia – almeno per ora – i piani di mercato dei rossoneri e le richieste di Allegri.