Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Milan: Allegri già innamorato del duo Modric-Jashari, poi la bugia su Gimenez e il mercato 

Dopo l’1-1 con il Leeds il tecnico è si è soffermato sulle qualità dei due centrocampisti, mentre il commento sull’attaccante nasconde le vere strategie del club

Pubblicato:

Fabrizio Napoli

Fabrizio Napoli

Giornalista

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Luka Modric e Ardon Jashari potrebbero essere i due pilastri del Milan di Massimiliano Allegri, lo si intuisce dalle parole che il tecnico toscano ha riservato ai centrocampisti dopo l’1-1 col Leeds a Dublino, in cui però solo lo svizzero è andato in campo. Il commento su Santiago Gimenez, andato in gol contro gli inglesi, nasconde invece una piccola bugia.

Milan, Allegri innamorato di Modric e Jashari

Da Luka Modric più altri dieci a Modric e Jashari più altri nove: l’amichevole pareggiata dal Milan contro il Leeds sembra già aver cambiato le idee di Massimiliano Allegri, che nel post gara si è soffermato non solo sulle qualità del fuoriclasse croato, oggi rimasto in panchina, ma ha evidenziato anche quelle del talento svizzero a lungo inseguito sul mercato e alla fine strappato al Bruges con un investimento vicino ai 40 milioni di euro complessivi. Jashari ha dato qualità e sostanza al centrocampo rossonero, soprattutto nella prima parte di gara, prima dell’1-1 degli inglesi.

Le parole di Allegri sullo svizzero

“Jashari mi ha meravigliato per come ha giocato perché si è allenato sempre da solo senza mai toccare la palla in questi giorni”, ha commentato Allegri nel post-gara parlando dello svizzero, che ha mostrato grande sicurezza e intelligenza in campo, mostrando un’intesa sorprendente con i compagni di squadra. “Ora c’è da migliorare, come per tutti, la condizione fisica e mentale”, ha poi aggiunto Allegri.

L’umiltà di Modric

Dopo aver scoperto Jashari, Allegri ora non vede l’ora di lanciare Modric. Per il croato il tecnico ha parole al miele: “Luka lo conosciamo tutti, non conosco grandi campioni che non siano umili – ha dichiarato -. Per restare al top come lui devi essere dotato tecnicamente, ma devi anche avere un’umiltà e una cultura del lavoro importante”.

La bugia su Gimenez

L’altro grande protagonista della gara di Dublino è stato Santiago Gimenez, autore del momentaneo 1-0 del Milan. Nel commentare la sua prova, Allegri si è lasciato andare a una piccola bugia. “Gimenez è un centravanti e deve segnare, non giocare bene. Ha segnato quindi va bene”, ha detto il tecnico, ma se i gol fossero il parametro per misurare il peso che il messicano potrebbe avere nel suo Milan, i rossoneri non sarebbero da settimane alla ricerca di un altro centravanti: dopo Dusan Vlahovic, ora è serrata la corte a Rasmus Hojlund.

Nella metà di un’annata balorda come la scorsa, Gimenez è stato comunque capace di segnare 6 reti e di regalare punti ai rossoneri. Il messicano ha di certo offerto un segnale positivo al tecnico, ma questo non cambia – almeno per ora – i piani di mercato dei rossoneri e le richieste di Allegri.

Milan: Allegri già innamorato del duo Modric-Jashari, poi la bugia su Gimenez e il mercato  Hojlund al Milan, Serie A-Premier League andata e ritorno: 5 giocatori del nostro campionato che forse non ricordi in Inghilterra

Leggi anche:

Proteggi

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio