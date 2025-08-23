Milan, Allegri striglia la squadra: “Serve cattiveria“. Tare conferma i problemi fisici di Boniface

Il tecnico rossonero ha analizzato la sconfitta con la Cremonese e indicato la strada per cancellare la partenza da incubo. Tare, intanto, preoccupa su Boniface: "Non vogliamo sbagliare"

Parte con il piede sbagliato il campionato del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, sorpreso 1-2 da una Cremonese che fa la storia e fa esplodere di fischi San Siro. A punire i rossoneri sono Baschirotto e Bonazzoli, che a cavallo dei due tempi e con nel mezzo il momentaneo pareggio di Pavlovic, regalano la prima vittoria al Meazza della storia grigiorossa, nonché il primo successo in un esordio stagionale in Serie A. Passo falso difficile da digerire e che Allegri commenta senza nascondere la delusione.

Allegri mastica amaro

Il Milan cade 1-2 in casa contro la Cremonese e nelle parole di Massimiliano Allegri a fine partite non po’ non trasparire una grande delusione. Pur senza perdere la sua proverbiale capacità analitica, il neo tecnico rossonero ha spiegato ai microfoni di DAZN: “Su cosa occorre lavorare? Abbiamo tirato tante volte, ma la differenza la fa la cattiveria che ci metti nella ricerca del gol e quando difendi. Abbiamo preso gol su due situazioni evitabili”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan senza cattiveria

“Fortunatamente, – ha proseguito Allegri – siamo alla prima giornata e abbiamo tempo per lavorarci. Mi aspettavo questa prestazione? Valutare la rosa ora non ha senso. Abbiamo lavorato bene. Non è una questione di rosa. Quando giochi le partite in Serie A trovi squadre spigolose come la Cremonese. Purtroppo siamo incappati in questi due errori e gli abbiamo pagati. Abbiamo bisogno di cattiveria”.

Il problema del Diavolo

“Preoccupato dalla prestazione? Non è mai facile la prima partita, tra condizione e poi diventa difficile. Sono gare in cui non devi prendere gol. Siamo riusciti a rimetterla in piedi. Abbiamo avuto qualche occasione per ribaltarla, ma non siamo riusciti a farlo. Purtroppo non possiamo prendere due gol a partita. Che cosa non mi aspettavo? Visti i gol presi occorre migliorare è che non percepiamo il pericolo. Non possono saltare da soli se siamo in cinque contro tre in area. E non può partire così Pezzella”, ha sottolineato il tecnico ex Juventus.

Iniziare a giocare sporco

“Gli errori di Gimenez? Santi è arrivato più tardi ed è in ritardo di condizione. Stasera ha fatto il massimo. Ha avuto una bellissima occasione e non è andata bene. Ma non è una questione di Santiago, ma di tutta la squadra perché non possiamo prendere gol così. Tutte le cose negative occorre vederle in positivo e iniziare a prepararci a giocare della partite sporche a cominciare dal Lecce settimana prossima”, ha concluso Allegri.

L’ammissione di Tare su Boniface: “Non vogliamo sbagliare”

E non arrivano buone notizie nemmeno in chiave mercato per Max, che vede in bilico l’arrivo di Victor Boniface. A confermare la frenata (probabilmente solo momentanea) sull’attaccante nigeriano è il ds rossonero, Igli Tare, che prima della disfatta con la Cremonese ha rivelato ai microfoni di DAZN: “Non ci sono stati supplementi di visite”.

“Siamo consci dei problemi fisici del passato – ha ammesso Tare – e stiamo facendo tutte le valutazioni del caso sullo stato di salute del giocatore. Le sue qualità sono indiscutibili, ma vogliamo prendere la decisione giusta. Ne discuteremo anche con Allegri e prenderemo la decisione finale. Entro quando? Nessuna pressione per noi, al massimo la mettiamo agli altri…”.

Poi, sulle altre vicissitudini di mercato, tra uscite e ulteriori colpi in entrata, Tare ha spiegato: “Le tante cessioni di questi mesi sono frutto del lavoro di un gruppo decisivo, da Furlani a Ibra, Moncada e Allegri. Stiamo valutando su Musah e Chukwueze, anche perché giocando una gara a settimana occorre valutare tutto al meglio. Lo stiamo facendo anche insieme a Max. Ci ha chiesto un centrale? No”, ha concluso il ds rossonero.