Milan, Allegri invia la lista dei rinforzi a Furlani e Ibra ma il futuro è in bilico: e Modric ha deciso

Il tecnico chiede alla dirigenza almeno quattro elementi per il prossimo anno, ma potrebbe lasciare la panchina rossonera a fine campionato. Il centrocampista croato in estate comunicherà la sua decisione, Goretzka sogno quasi impossibile

Il campionato in corso magari non porterà in dote lo Scudetto, ma molto probabilmente regalerà al Milan il ritorno sui palcoscenici europei. E se la ristrettezza della rosa ha pesato già quest’anno, privo di impegni infrasettimanali (ad eccezione della Coppa Italia), di sicuro non potrà e non dovrà gravare sui rossoneri nella prossima stagione.

Milan, i rinforzi per Allegri

Lo sa benissimo Massimiliano Allegri, con il quale la dirigenza rossonera sta già iniziando i colloqui in vista della prossima annata. Considerando il 3-5-2 di partenza, modulo che in ogni caso Max ha sempre modificato in caso di necessità, servirebbero almeno quattro rinforzi: il centravanti, i due esterni e un centrale difensivo.

Allegri vuole un attaccante

Gimenez non si è dimostrato all’altezza, Fullkrug è un prestito e può rappresentare una risorsa, difficilmente un titolare per il futuro. E lo stesso Nkunku non ha ancora riscosso la totale approvazione del tecnico rossonero. Prova ne sia il ricorso all’insolito tandem Pulisic-Leao, con la nuova posizione per il portoghese utile ma che al Milan non vorrebbero più praticare. Resta sempre in piedi l’ipotesi Vlahovic, che non ha ancora rinnovato con la Juventus.

Il Milan aspetta la decisione di Modric

Sulle fasce, oltre ai titolari Saelemaekers e Bartesaghi, Athekame appare ancora acerbo e Estupinian non ha convinto. Inoltre, Allegri vuole un centrale di affidamento. Il grande interrogativo però è in mezzo al campo, dove si aspetta di capire quale sarà la decisione di Luka Modric. Entro fine stagione comunicherà le sue intenzioni e il club si muoverà di conseguenza. Tra gli altri, il “povero” Loftus-Cheek sembra il principale indiziato per la partenza.

Milan, Goretzka difficile

Sempre restando in tema centrocampo, resta sullo sfondo l’idea Goretzka, che avrebbe dato precedenza alla Premier League: Arsenal in prima fila, poi Manchester United e Tottenham. Sul tavolo vanta anche proposte di Bayer Leverkusen e Atletico Madrid, oltre all’interessamento del Milan che però non si è ancora concretizzato in offerte reali.

Allegri-Milan, scenario a sorpresa

Uno scenario tutto in divenire, che potrebbe nascondere un clamoroso colpo di scena finale: secondo SportItalia, infatti, Allegri potrebbe salutare a fine stagione. Il mercato e il rapporto con Furlani e Ibrahimovic tra le motivazioni del malcontento, oltre alla gestione del club che sarebbe ritenuta troppo confusionaria