Milan, Allegri invita a non buttare 10 mesi di lavoro ma il web ha già scelto i due colpevoli del disastro

Il tecnico commenta il pesante ko con il Sassuolo, i tifosi si scatenano sui social: nel mirino proprio l'allenatore rossonero e il solito Leao

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Due partite senza subire gol e con 4 punti ottenuti tra Verona e Juve avevano illus o tutti: il Milan non è guarito, si stava solo trascinando con le unghie fino all’ultima giornata difendendo quel posto in Champions che vale tutta la vita. La scoppola col Sassuolo riporta il Diavolo sulla terra e ora bisognerà stringere i denti nelle ultime tre giornate per evitare la maxi-beffa. Allegri è deluso ovviamente a fine partita.

Allegri: “Assurdo il secondo gol preso”

Per il tecnico livornese questo stadio evoca brutti ricordi, su tutti l’esonero nel 2014 dopo un ko per 4-3 con poker di Berardi. Stavolta Berardi ne ha fatto uno solo, ma uno ne ha fatto anche Laurentiè e soprattutto il guaio l’ha combinato Tomori, rimediando due gialli in 23′ e lasciando il Milan in 10 e sotto di un gol. Allegri prova a spiegare: “Abbiamo approcciato male ma nel secondo tempo anche in 10 non devi prendere gol, abbiamo sprecato un jolly ma non possiamo buttare ora dieci mesi di lavoro. Tecnicamente abbiamo sbagliato molto, è stata una domenica da dimenticare ora non è che la Champions sia a rischio, ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto conquistarla anche all’ultima giornata”.

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Difficile trovare un aspetto positivo dopo questo ko: “Il messaggio che do ai tifosi è che il lavoro di questi mesi è stato importante, dobbiamo stare dentro fino alla fine e rialzarci velocemente. Il rosso a Tomori? Giocare in 10 è difficile ma può capitare. Capisco la delusione dei tifosi ma il calcio è anche questo, farsi prendere dall’ansia non serve a niente, bisogna solo lavorare con continuità. Il cambio di Nkunku? Volevo portare la partita avanti con equilibrio ma non è servito a niente perchè a inizio ripresa abbiamo subito preso gol”.

La rabbia dei tifosi rossoneri

Anche oggi il futuro pallone d’oro Leao ha inciso sul risultato” e poi: “Curva Rossonera strapiena per vedere una squadra di zombi, si è visto già all’ingresso in campo, facce tirate … Inguardabili!!!!” e anche: “Potrebbe anche scendere in campo la Primavera a sto punto. Sicuramente avranno po’ più di voglia” e ancora: “Dovessi mai rinascere, vorrei essere Leao. Giusto per vedere che si prova ad essere pagato milioni per passeggiare in campo nel 97% delle partite senza fare niente se non danni e avere anche una cospicua fetta di tifosi che ti dice “bravo Rafa, sei fortissimo”..”.

C’è chi scrive: “Punto A, non si capisce se il Milan, che un mese e mezzo fa era in lotta Scudetto, andrà in Champions o meno. Punto B, che ci vada o meno non può farlo con Allegri, Leao, Nkunku, Fofana, Bartesaghi, Estupinan, Tomori e tanti altri. Una squadra da rifondare” e poi: “Allegri col Milan sta facendo uguale uguale con la Juventus di due stagioni fa, niente coppe, piccola lotta scudetto, caduta libera sul finire della stagione, rischio di non andare in Champions, ma stavolta senza Coppa Italia a salvare il salvabile”, oppure: “Il Milan non gioca a niente. Dieci mesi di lavoro senza impegni infrasettimanali e non gioca a niente.”

I tifosi sono inviperiti: “Un Milan a pezzi. Che non attacca e non difende. E il simbolo di questa fase di profonda regressione è Leao. Giocatore che potrebbe spaccare le difese. Ma che non ha voglia proprio” e poi: “Stiamo facendo peggio dell’ultima Juve di Allegri, lo avevo detto che non fare mercato a gennaio sarebbe stato un delitto. Ma io non sono laureato ad Harvard per capirlo, vero Giorgio? ” e anche: “Se serve a rescindere con Allegri a fine campionato, spero nella goleada” e infine: “Almeno Sergio Conceicao quando stavamo perdendo metteva dentro tutti gli attaccanti e recuperava. Almeno aveva coraggio”