Italia, Allegri: la frase che scatena dubbi sulla permanenza al Milan e apre al futuro da CT

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia del big match di Pasquetta contro il Napoli al Maradona. Resta aperto il dubbio sul futuro in Nazionale dopo Gattuso

Il ‘Per sempre sì’ al Milan ancora non l’ha pronunciato. E il “Se dovessi restare” apre i primi dubbi. Oggi per Max Allegri diventa ancor più difficile esporsi sul suo futuro in rossonero, dopo le notizie che incombono sempre più insistenti sulla sua possibile guida da ct della Nazionale. E quando si nomina anche la possibilità di allenare gli Azzurri il tecnico rossonero si impietrisce, resta guardingo, con sguardo basso e faccia tesa ma resta fiducioso per il futuro “Non è tutto da buttare”. Intanto, oltre al tema della Nazionale che occupa buona parte della conferenza stampa odierna, c’è il piatto forte della giornata: il big match tra Milan e Napoli con i recuperi dei rossoneri in vista della sfida al Maradona.

I recuperi del Milan in vista della sfida con il Napoli

A Milanello oggi sono stati tanti i tifosi presenti per sostenere i rossoneri in vista del big match al Maradona. Intanto, per Max Allegri la pausa nazionali ha già portato le prime buone notizie con Gimenez, Leao e Pulisic completamente recuperati. Spiega il tecnico rossonero che fa il punto della situazione: “Domani pomeriggio facciamo l’ultimo allenamento e deciderò chi schierare a Napoli. Quelli davanti stanno tutti bene. Leao sta molto meglio, Pulisic è rientrato bene. Gimenez ha voglia, Fullkrug sta meglio, così come Loftus-Cheek, che è un giocatore importante. Tutti stanno discretamente bene. Martedì dovrebbe rientrare anche Gabbia”.

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Allegri apre poi alla possibilità di vedere Leao dal 1′ a Napoli: “Vediamo domani. Soprattutto ora, cambiano temperatura, ritmi di gara, serve gente lucida di testa e grande tecnica”. E infine spiega come sta Gimenez:

“È recuperato, sono molto contento. All’inizio era sofferente. Ora in quel ruolo lì abbiamo due giocatori con caratteristiche ben precise, ovvero lui e Fullkrug”.

Il tema Nazionale con Allegri possibile ct

Come ha vissuto Allegri la sconfitta contro la Bosnia è la prima domanda che apre la conferenza stampa ma non manca l’interesse di interrogare il tecnico livornese sulle possibilità di vederlo da ct della Nazionale: “Per quanto riguarda la Nazionale sono dispiaciuto per la mancata qualificazione, però credo che da questa situazione bisogna coglierla come un’opportunità di crescita. Non è tutto da buttare. Anche quando le cose non vanno bene c’è sempre qualcosa da cui ripartire.”

Allegri poi spiega perché per la terza volta non siamo ai Mondiali: “Dare dei giudizi e dire cosa bisognerebbe fare…credo che ci siano gli organi di competenza che si devono riunire ed esaminare le regole, dall’attività di base fino alla prima squadra. non si può ridurre tutto in 10 minuti. Credo che si debbano prendere il tempo necessario per fare un programma ed avere un’unità di intenti ed idee per arrivare nel migliore dei modi ai Mondiali nel 2030. Dei giocatori buoni in Italia li abbiamo, e credo che il futuro sia in buone mani”.

E infine Allegri risponde sulle voci che lo vedono come CT della Nazionale: “Per quanto riguarda il discorso Nazionale ho iniziato un lavoro con il Milan e bisogna restare concentrati sul nostro obiettivo, rientrare in Champions. Ripeto: non è un discorso di CT, ma degli organi di competenza che devono esaminare cosa c’è da fare fino al 2030“.

Allegri alimenta i dubbi sulla permanenza al Milan

A quel punto incalzano i giornalisti e chiedono al tecnico il perché della frase “se dovessi rimanere…”. Risponde Allegri: “La vita è imprevedibile, non sai mai quello che succede…”

Si torna poi però al focus sul Milan e se questo turno sia il decisivo per il campionato: “Potrebbe essere decisivo, anche se poi mancheranno 7 partite e 21 punti. Per quanto riguarda la partita di lunedì, è una partita bellissima da giocare. Si inizia il rush finale della stagione, il momento più bello ed importante della stagione perché ci avviciniamo al nostro traguardo, che è tornare in Champions. Manca ancora qualche vittoria, ma pensiamo a fare un passettino alla volta.”