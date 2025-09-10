Milan, Allegri nei guai: Leao è ancora ko, Estupinan a rischio, mercato sotto accusa. Chi giocherà col Bologna?

Milan in emergenza: Rafael Leao salta il Bologna per un problema al polpaccio, Allegri punta su Nkunku. Estupiñán fermo in nazionale per sovraccarico muscolare.

Il Milan è già in emergenza, la sua stella Rafael Leao è ancora ferma ai box. Dopo un inizio di stagione non brillante, continuano i problemi per Max Allegri: l’esterno sinistro portoghese non sarà ancora disponibile e salterà anche la sfida di domenica sera contro il Bologna. Il numero 10 rossonero non ha recuperato dall’elongazione al polpaccio destro subita lo scorso 17 agosto, durante la gara di Coppa Italia contro il Bari (dove era andato anche a segno). Anche un altro giocatore rossonero salterà il big match contro gli emiliani.

Allegri rinuncerà ancora a Leao

Il tecnico Massimiliano Allegri aveva puntato forte su Rafael Leao, trasformandolo in un centravanti puro. Nelle amichevoli estive si è visto, infatti, in una collocazione diversa: non più esterno largo, ma più vicino alla porta, pronto a sfruttare velocità e dribbling in profondità. Il gol di testa al Bari è stato il segnale più evidente della sua crescita in questo nuovo ruolo. La possibile intesa con Pulisic resta intrigante, ma al momento rinviata.

Dopo giorni di lavoro personalizzato, il fastidio persiste e lo staff rossonero preferisce non rischiare. L’obiettivo realistico è il ritorno per la trasferta di Udine, in programma il 20 settembre.

Nkunku, pronto al debutto

Con Leao fermo ai box, Christopher Nkunku potrebbe avere subito spazio. L’ex Lipsia ha ancora pochi minuti nelle gambe e difficilmente partirà dall’inizio, ma il suo esordio in maglia rossonera sembra vicino. Allegri lo considera un’arma utile per aumentare imprevedibilità e rapidità nel reparto offensivo.

Le condizioni di Estupiñán

Capitolo a parte per Pervis Estupiñán. A destare preoccupazione sono anche le condizioni del terzino ecuadoregno, acquistato quest’estate dai rossoneri, che non è sceso in campo nell’ultima gara di qualificazione mondiale contro l’Argentina.

A fare chiarezza è stato Diario Olé Ecuador che spiega: “Pervis ha accusato un sovraccarico muscolare che non gli ha permesso di essere al 100% e, per precauzione, non è stato convocato. Il terzino del Milan avrebbe potuto infortunarsi se avesse giocato contro l’Argentina, per cui lo staff tecnico ha deciso che riposasse per evitare qualsiasi inconveniente”.

Il Milan, al suo rientro, valuterà attentamente le condizioni fisiche del giocatore per evitare ulteriori complicazioni ma una cosa è certa: l’infortunio di Leao e le mancanze di alternative nel nuovo Milan sono segno di un mercato insoddisfacente.