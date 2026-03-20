Milan, Allegri prende posizione dopo la lite tra Pulisic e Leao: la risposta ai critici

L’allenatore prova a voltare pagina, ma prima rivela cosa ha detto ai due dopo il battibecco di Roma. Poi si produce in una difesa del calcio italiano, sotto attacco per i risultati in Champions

In casa Milan Massimiliano Allegri ha provato a voltare pagina rispetto ai dissapori tra Rafa Leao e Christian Pulisic, tuttavia in conferenza stampa ammette di fatto di essersi schierato con l’americano riguardo alla lite scoppiata dopo il k.o. con la Lazio. Poi il tecnico rossonero ha difesto anche il calcio italiano, sotto processo per il rendimento nelle coppe europee, rispondendo duramente ai critici.

Lite Leao-Pulisic, Allegri volta pagina

La lite tra Rafa Leao e Christian Pulisic è ormai alle spalle e il Milan deve pensare solo alla gara col Torino: parola di Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa è tornato sull’episodio al centro del dibattito in casa Milan in questa settimana. “Dopo una lite c’è sempre una pace. Sono cose che succedono nel calcio…”, ha dichiarato Allegri ai giornalisti, non riuscendo però a voltare definitivamente pagina sull’argomento.

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Allegri sta con Pulisic

Stuzzicato da un cronista, il tecnico del Milan è infatti tornato sulla vicenda, rivelando di fatto di aver preso posizione in favore di Pulisic. “Ho detto a Rafa ‘non ti ha visto, se no te la dava’”, ha raccontato Allegri, svelando le parole pronunciate per provare a calmare il portoghese. “Nel calcio per passare la palla devi vedere quello smarcato e Pulisic non gliel’ha data perché non lo ha visto. È capitato anche altre volte. La differenza nel calcio è la scelta nell’ultimo passaggio”.

Il messaggio agli attaccanti e a Leao

Nonostante quanto accaduto a Roma contro la Lazio, Allegri ha spiegato di essere ancora convinto che Pulisic e Leao possano giocare in coppia. “Hanno avuto degli infortuni – ha detto parlando delle difficoltà dei due – Rafa ha fatto una bella preparazione, ma poi ha avuto un problema. L’altro ha avuto un infortunio con la nazionale. Adesso però ci sono due mesi determinanti ed è importante che entrambi facciano bene. Loro come Fullkrug e Nkunku. Tutte le punte devono svegliarsi”.

Davanti ai giornalisti, inoltre, Allegri ha ribadito come, a suo parere, Leao possa trasformarsi in un vero centravanti. “Rafa è in grado di fare sia la prima sia la seconda punta – le parole di Allegri – Basta vedere gli attacchi alla profondità che ha fatto domenica e a Cremona per capire che può essere un 9. Quando si apre a sinistra, si sente a suo agio, ma se non gli arriva la palla, va fuori dalla partita”.

La difesa del calcio italiano

In conferenza, infine, Allegri ha detto la sua sulla crisi di risultati delle italiane in Champions League, prendendo una posizione controcorrente: il tecnico del Milan ha infatti risposto duramente a chi, in questi giorni, a suo parere ha ecceduto nelle critiche. “Non bisogna denigrare il calcio italiano, le nostre caratteristiche fanno parte della storia del nostro calcio”, ha attaccato Allegri, che ha poi spiegato come l’aspetto tattico del calcio italiano, giudicato eccessivo da alcuni addetti ai lavori, rappresenti invece un punto di forza: “Da noi si dice che c’è ristagno perché ci sono meno spazi, prevale l’aspetto tattico. Noi ci siamo evoluti così. Non dobbiamo andare a scimmiottare altre culture calcistiche”, ha poi aggiunto.

Il gap tecnico e i settori giovanili

Per Allegri il problema non riguarda dunque la tattica, che abbasserebbe troppo il ritmo di gara, ma da un gap tecnico sempre più ampio con gli altri movimenti. “Bisogna sistemare i settori giovanili, ma non tanto per dire – l’invito dell’allenatore del Milan – occorre fare, agire, fare delle riforme. Ci dobbiamo preoccupare del fatto che tanti bambini smettono presto di giocare a calcio e vanno magari a giocare a tennis. Serve un lavoro dietro”.