Milan, clamoroso Allegri: fugge da Adani alla Ds poi bufera con Ciccio Graziani

Il tecnico rossonero dopo la gara con la Fiorentina ha iniziato l'intervista con la RAI e poi è fuggito prima delle possibili domande da studio

Sono le 23:45 quando dal ventre di San Siro si presenta Max Allegri ai microfoni della RAI. L’inviato della Domenica Sportiva, Francesco Rocchi, apre il collegamento per l’intervista in diretta al tecnico rossonero nel post Milan-Fiorentina. Il tecnico livornese sembra apparentemente tranquillo, non troppo espansivo nelle risposte, ma dopo soli due minuti di intervista fugge e chiude l’intervista. Allegri si leva l’auricolare, saluta il giornalista e va via, evitando quindi di conseguenza il confronto diretto con lo studio di Rai 2, presumibilmente a causa degli attriti passati con Lele Adani. Lo sfogo durissimo di Ciccio Graziani e il perché Allegri ha abbandonato il collegamento.

Allegri risponde in diretta

Prima la domanda sul rigore e l’episodio da moviola di Milan-Fiorentina su cui, però, Allegri ha glissato: “L’episodio del rigore non l’ho ancora visto”. Poi il tecnico rossonero ha analizzato il match: “Fino al gol non abbiamo concesso neanche un tiro. Abbiamo preso un gol evitabile, ci sono state due occasioni nel primo tempo su palla inattiva, poi un cross di Athekame in cui Leao si era smarcato bene. Dopo il gol c’è stata una bella reazione, la squadra ha cercato la vittoria fino alla fine, non era semplice”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Allegri si leva l’auricolare e sfugge alle domande di Adani

Dopo la breve intervista post Milan-Fiorentina, il tecnico rossonero si è levato l’auricolare per chiudere il collegamento senza confrontarsi poi con gli ospiti della Domenica Sportiva in studio. La reazione è stata, da parte di tutti i presenti, ricca di stupore. Lele Adani con sguardo serio non ha commentato l’episodio. Poi la conduttrice Simona Rolandi ha chiarito: “Non ha l’obbligo di restare in collegamento per sentire le domande dello studio”.

In realtà, proprio l’ex difensore della viola oggi opinionista di Raisport, aveva chiarito la questione qualche giorno prima: “La Rai non ha i diritti per le interviste da studio, di conseguenza il dibattito con gli allenatori è una cortesia che fanno gli uffici stampa”.

Ciccio Graziani, sfogo durissimo

A quel punto a perdere la pazienza è stato l’ex Campione del Mondo dell’Italia ’82: Ciccio Graziani non ha accettato la fuga di Allegri, dopo le domande del giornalista, e ha preso la questione sul personale. Graziani si è sfogato duramente dicendo: “Non esiste che Allegri vada via, non va bene che Allegri non parli con noi. Allegri deve parlare con noi, lo conosco da anni e non accetto una cosa del genere. Quanto meno si è perso i complimenti che gli avrei voluto fare da parte mia”.

A quel punto Ciccio Graziani è stato un fiume in piena e ha proseguito: “Gli telefonerò domani mattina, non esiste che da noi non parli. Da noi deve parlare. Gli dirò queste cose in privato perché non accetto un comportamento del genere”.

Clicca qui per le ultime news sul Milan