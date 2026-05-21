Milan, Allegri fa pulizia contro il Cagliari: insieme a Leao fuori dai titolari altri due pupilli di Ibrahimovic

Nell’ultima gara della stagione il tecnico opta per un repulisti, verso l’esclusione i giocatori che ricevevano a telefono i consigli tattici dello svedese

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

C’è la Champions League da blindare e Massimiliano Allegri è intenzionato a puntare su un Milan di fedelissimi: oltre a Rafa Leao, vanno verso l’esclusione dalla formazione anti-Cagliari anche i due giocatori a cui Zlatan Ibrahimovic forniva indicazioni tattiche diverse da quelle date dall’allenatore.

Milan-Cagliari, Leao di sicuro in panchina

Una sola partita – decisiva – da giocare: per la sfida contro il Cagliari che metterà in palio la qualificazione del Milan alla prossima Champions League Massimiliano Allegri ha intenzione di puntare solo su giocatori nei quali ripone massima fiducia. Ecco perché dalla formazione titolare verrà escluso ancora una volta Rafa Leao, ormai fuori dal progetto del tecnico non solo per il rendimento deludente in campo, ma anche per il rapporto privilegiato instaurato con Zlatan Ibrahimovic, l’advisor del club con cui Allegri è ormai arrivato a una insanabile spaccatura.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le telefonate di Ibrahimovic

Oltre che la differenza di vedute nelle scelte di mercato, infatti, a dividere Allegri e Ibrahimovic sono state anche le telefonate che il dirigente svedese ha fatto, nel corso della stagione, ad alcuni dei giocatori del Milan: nelle chiacchierate con i calciatori, infatti, Ibrahimovic era solito fornire consigli tattici diversi dalle indicazioni date durante l’allenamento dal tecnico. Un comportamento inaccettabile per Allegri, che si è sentito scavalcato da Ibra, e che è finito al centro di una furibonda lite tra i due avvenuta dopo la sconfitta di Napoli del 6 aprile.

Fuori Tomori e Fofana

Tornando alla formazione anti-Cagliari, per la gara più importante del campionato del Milan Allegri ha dunque intenzione di puntare esclusivamente su giocatori a lui fedeli: di qui l’esclusione dall’undici titolare non solo di Leao, ma anche di Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, ovvero gli altri milanisti contattati da Ibra nell’arco della stagione. Allegri punterà in difesa ancora su Koni De Winter, nonostante il belga sia stato protagonista di diversi svarioni nelle ultime giornate, mentre a centrocampo il rientro di Luka Modric gli permetterà di escludere Fofana senza grossi rimpianti: il croato prenderà posto in mezzo ad Adrien Rabiot e a uno tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek (l’italiano è in vantaggio).