Milan, Allegri e Rabiot lanciano la sfida all'Inter: obiettivo Kean a giugno, pronta la strategia

Il tecnico rossonero concede tre giorni di riposo alla squadra, che tornerà al lavoro soltanto domenica. Il centrocampista francese crede nella rimonta in vista del derby dell'8 marzo

Manca ancora un mese all’8 marzo, ma la prospettiva di vivere nuovamente un derby Scudetto all’ombra della Madonnina inizia a farsi strada sulle due sponde del Naviglio.

Inter-Milan, derby Scudetto

Inter prima con cinque punti di vantaggio su un Milan che non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Qualcosa di cui bisognerebbe essere riconoscenti ai rossoneri, altrimenti il campionato avrebbe perso d’interesse. Lo ha sottolineato anche Adrien Rabiot dopo il successo di Bologna: “Stiamo tenendo noi aperto il campionato visto che le altre non stanno facendo bene, se non ci siamo noi l’Inter se ne va da sola”. La sfida è lanciata.

Il calendario di Inter e Milan

Prima del derby l’Inter avrà due trasferte (Sassuolo e Lecce) e due partite in casa (Juventus e Genoa), oltre al play off Champions contro il Bodo Glimt. Trasferte a Pisa e a Cremona per i rossoneri, a San Siro contro Como e Parma prima del fatidico appuntamento. Marotta è tornato sul “vantaggio” di chi non ha le Coppe, Allegri (ammesso che esista davvero tale vantaggio) ha tutta l’intenzione di prenderselo adottando una strategia insolita.

Milan, la strategia di Allegri

Come riporta Sport Mediaset, dopo il successo di Bologna il tecnico rossonero ha deciso di concedere una mini vacanza di tre giorni e mezzo ai suoi. Oggi a Milanello è andato in scena un defaticante al termine del quale il tecnico livornese ha ordinato il rompete le righe, con appuntamento a domenica. Il calendario aiuta, perché la prossima partita in programma sarà infatti la sfida con il Pisa, in programma venerdì 13 febbraio.

Il calendario aiuta il Milan

Dieci giorni da una partita all’altra, nel bel mezzo della stagione, sono tanta roba: vanno “ringraziate” le Olimpiadi invernali, che hanno determinato lo spostamento di Milan-Como. Allegri ha deciso che in questo caso il riposo sia il modo migliore per preparare la squadra all’ultima parte di stagione. Riposo che sarà utile anche e soprattutto per recuperare giocatori non ancora in perfette condizioni fisiche, come Pulisic e Leao. Conte e il Napoli nella passata stagione hanno costruito il loro trionfo anche e soprattutto su questo punto, proprio contro l’Inter. E Max Allegri lo sa bene.

Allegri vuole Moise Kean

Nel frattempo si intavolano strategie per il prossimo campionato. E’ il reparto avanzato a richiedere le maggiori attenzioni. Nkunku sta ingranando, 5 reti nelle ultime 6 gare, Fullkrug ha avuto un ottimo impatto con il mondo rossonero. Ma Santiago Gimenez andrà via a giugno, e i rossoneri vogliono un numero 9 titolare di sicuro affidamento. La scelta sarebbe caduta su Moise Kean della Fiorentina, che Allegri conosce bene.

Kean-Leao, la coppia dei sogni

Allegri lo avrebbe voluto sin da questo mercato di gennaio: nella sua idea di calcio, comporrebbe una coppia perfetta con Leao. Ma a gennaio l’operazione non era fattibile, per motivi economici. A giugno sarà diverso, anche considerando la presenza della clausola, tra l’1 e il 15 luglio, da 62 milioni di euro. Dunque, al di fuori di quel lasso di tempo, si potrà sviluppare una trattativa normale. Per caratteristiche, Moise sarebbe perfetto per come gioca questo il Milan di Allegri: forte spalle alla porta per far salire la squadra, devastante quando ha campo davanti a sé in contropiede. Le quotazioni dell’ex Juventus sono in forte risalita, e il Milan pare aver ormai abbandonato la pista Vlahovic soprattutto a causa delle commissioni troppo alte (circa 20 milioni) richieste dai procuratori. Bizzarrìe del calcio moderno.