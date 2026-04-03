Milan, Allegri rilancia Leao e contro il Napoli ritrova anche Loftus-Cheek: in quattro per una maglia, la scelta del tecnico

Il campionato riparte, e lo fa con stile. Inter-Roma domenica, Napoli-Milan lunedì: doppietta Pasqua-Pasquetta, la vetta del campionato potrebbe aprirsi a nuovi e inattesi scenari.
- Napoli-Milan con vista sull'Inter
- Milan, riecco Leao
- Leao verso Napoli
- Allegri, tutti a disposizione
- Ci sono anche Gimenez e Fullkrug
Napoli-Milan con vista sull’Inter
Perché se i nerazzurri che guidano a 69 punti dovessero rallentare ulteriormente, il match del Maradona del giorno dopo diventerebbe un vero e proprio spareggio per lanciarsi all’inseguimento della capolista. Va da sé che le due formazioni proveranno a presentarsi nelle migliori condizioni: se Antonio Conte ha ormai recuperato tutti (al netto di Lukaku), per Allegri la situazione è meno rosea ma nemmeno troppo ingarbugliata come si pensava.
Milan, riecco Leao
Il tecnico rossonero infatti ha recuperato Rafael Leao, che è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà sicuramente convocato per lunedì. A tre giorni dalla partita, come riporta la Gazzetta, il portoghese si è allenato con la squadra, due settimane dopo l’esclusione nel match contro il Torino. Difficile dire se sia pronto a giocare dall’inizio, cosa che magari chiarirà lo stesso Allegri nella conferenza pre-partita.
Leao verso Napoli
Il massimo della condizione è lontano e la pubalgia un’insidia costante, dunque le riserve verranno probabilmente sciolte nell’immediata vigilia della partita contro gli azzurri. Pulisic rimane titolare inamovibile, nonostante il momento di forma non eccellente, ed al suo fianco dal primo minuto dovrebbe partire Nkunku, con Leao pronto a subentrare. Le buone notizie per il tecnico rossonero però non mancano, negli altri reparti.
Allegri, tutti a disposizione
A cominciare dalla difesa: Matteo Gabbia è l’unico giocatore ad aver fatto allenamento differenziato, ma potrebbe farcela in vista di Napoli. Davanti a Maignan, ci saranno Tomori, De Winter e Pavlović, terzetto ormai affiatato. Buoni segnali arrivano da Loftus-Cheek, che ormai si allena con la squadra e avrà un posto sull’aereo per Napoli dopo il terribile infortunio alla bocca.
Ci sono anche Gimenez e Fullkrug
Tutti a disposizione dunque per Allegri, che ha ritrovato anche Santiago Giménez che ormai è tornato parte integrante della squadra e nei prossimi due giorni proverà a convincere il suo allenatore a dargli una maglia da titolare. In quattro per una maglia al fianco di Pulisic: Leao, Gimenez, Nkunku e Fullkrug. Non manca l’imbarazzo della scelta.