Milan: Allegri rimprovera Leao, torna su caso Bastoni ed esce allo scoperto sul Real Madrid

“A marzo si decidono le stagioni”. Il momento della resa dei conti è arrivo: la celebre frase del tecnico del Milan, Max Allegri, mai come in questo periodo diventa perfettamente calzante. Con il derby d’Italia oramai alle porte, un -10 in classifica che impone ai rossoneri di provare quanto meno ad accorciare sull’Inter prima in classifica e gli scontri diretti imminenti anche con Lazio e Napoli da non fallire. Il tecnico del Diavolo adesso si gioca tutto: dare la mazzata a Chivu per riaprire la stagione sarà l’obiettivo principale, ma chi perde va all’inferno. Le parole di Allegri in conferenza stampa.

Il bollettino medico del Milan pre derby

Si parte dal consueto bollettino medico in conferenza stampa. Max Allegri fa il punto sui recuperi e sugli infortunati del Milan: “Stiamo tutti bene a parte Loftus e Gabbia, e Gimenez che non è ancora con la squadra e presto ci sarà. Bartesaghi ieri ha fatto allenamento, domani deciderò se giocherà lui o Estupinan. Estupinan sta molto bene, come tutti gli altri”.

Leao si è riposato in settimana

“O vita o morte”. Queste le parole di Rafael Leao pronunciate in settimana pre derby. Risponde il tecnico rossonero che tenta di allentare la pressione: “Per quanto riguarda le dichiarazioni di Rafa, parlava calcisticamente. Vanno accettate. Diamo troppo peso alle parole, che vengono interpretate.”

Max Allegri fa poi una battuta su Leao sul fatto che dopo Cremona l’esterno portoghese ha detto che sarebbe rimasto a casa per recuperare in vista del derby: “Se è stato a casa tutte le sere ha sbagliato perché doveva uscire. Non è che se c’è il derby allora deve stare sempre a casa”.

Allegri analizza l’Inter

Si dice spesso che il derby fa storia a sé. Ma, per la classifica attuale, per il Milan sarà una gara fondamentale ben oltre l’aspetto della rivalità. Spiega Allegri: “Per quanto riguarda l’Inter è una squadra che è sei anni, credo, che lotta per i primi due posti del campionato. In questo momento è la migliore del campionato. Ha giocatori di grandi esperienza, tecnici e fisici. Ha Esposito è un giovane molto forte e bravo. È la squadra più forte del campionato al momento”.

Allegri non illude i tifosi sulla riapertura alla corsa scudetto

Qualora dovesse vincere l’Inter, nel derby con il Milan, i nerazzurri potrebbero virtualmente vincere lo scudetto. Allegri analizza la classifica: “Nel calcio non si sa mai cosa può succedere. Intanto giochiamo domani, poi vediamo. Per la Champions ci mancano 5 vittorie, se ne facciamo una domani ce ne manca una in meno. Dobbiamo lavorare partita per partita cercando di fare risultato, che è la cosa più importante. Abbiamo grosse responsabilità, anche per il Napoli che è tornato a -1″.

L’appello di Allegri su Bastoni

Il tecnico rossonero viene poi messo in difficoltà con una domanda su Bastoni e sui possibili fischi dei tifosi rossoneri. Spiega Allegri: “Non mi piace fare questi appelli. Posso solamente dire che i tifosi del Milan dovranno aiutarci e sostenerci come hanno fatto dal primo giorno che abbiamo giocato a San Siro, la Coppa Italia col Bari. L’hanno fatto in casa e l’hanno fatto molto bene in trasferta. La cosa che devono fare è sostenere il Milan”.

Il futuro di Allegri

Si è parlato del Real Madrid per il futuro di Allegri che dice e non dice: “Sono legato al Milan fino al 2027 con un contratto. Il futuro è domani, poi domenica prossima. Sto bene al Milan, sono molto contento. Abbiamo cominciato un progetto a luglio, la società sta lavorando per il futuro. Ma finché non abbiamo raggiunto l’obiettivo dobbiamo essere concentrati sul presente. Non abbiamo raggiunto ancora niente; il Milan deve tornare a giocare la Champions”.

