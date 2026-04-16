Milan, Allegri verso l’addio: Furlani e Ibrahimovic scaricano anche Tare. Il sostituto di Max è già pronto

Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe gelo totale tra la dirigenza e il tecnico, che pensa anche alla panchina dell’Italia. Giuntoli e D’Amico, i candidati per il ruolo di direttore sportivo

Una stagione cominciata nel migliore dei modi, un finale che si sta rivelando più complicato del previsto e come spesso capita nel calcio gli scenari che cambiano d’improvviso. Il Milan si trova a fare i conti con una nuova situazione di instabilità con Massimiliano Allegri che potrebbe dire addio a fine stagione e con lui anche Igli Tare.

Il gelo tra Allegri e il Milan

A rivelare di una situazione divenuta improvvisamente “gelida” tra Massimiliano Allegri e la dirigenza del Milan è il Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo rivela che rispetto a qualche mese fa, quando Allegri sembrava aver portato un nuovo entusiasmo e una nuova spinta all’interno del club rossonero, le cose sono cambiate. Il punto centrale non sarebbero i risultati conquistati fino a questo momento che, nonostante gli ultimi passi falsi e il crollo con l’Udinese, restano comunque positivi quanto invece a incidere sarebbero i rapporti con una distanza che si sarebbe allargata sempre di più con il tecnico e Igli Tare da una parte e con il triumvirato composto da Furlani, Moncada e Ibrahimovic con quest’ultimo che negli ultimi mesi sembra essere completamente svanito dai radar.

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La tentazione “nazionale”

E’ evidente che nella situazione in questo momento possa avere un peso anche la panchina della nazionale italiana rimasta vacante. La fine dell’interregno Gattuso apre la porta a nuove possibilità. Malagò è il candidato numero uno per la poltrona da presidente della FIGC e uno dei suoi primi atti sarà proprio quello di scegliere il nuovo selezionate. La lista in questo momento è più lunga che mai ma in cima alle preferenze ci sono Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Per il tecnico toscano rappresenta una tentazione importante, andare a ricoprire un ruolo che ancora manca alla sua carriera con l’obiettivo di provare a rilanciare un movimento che dopo la terza mancata qualificazione di fila ai Mondiali sembra vivere un momento di minimo storico.

Italiano, D’Amico e Giuntoli: come sarà il nuovo Milan

L’addio di Massimiliano Allegri però al momento non è da considerarsi scontato. Il tecnico toscano ha raccolto i cocci di una stagione fallimentare, ha conquistato successi importanti e ha rimesso i rossoneri al vertice. Ma sin dai primi mesi è stato chiara la distanza esistente tra l’area tecnica (Allegri e Tare) e quella dirigenziale. Una distanza che negli ultimi tempi sarebbe andata aumentando. E in caso di addio di Max, i rossoneri potrebbero fare anche a meno del dirigente albanese.

Secondo il Corriere dello Sport, Furlani e Ibrahimovic avrebbero già cominciato a formulare le possibili soluzioni in vista della prossima estate e in questo momento in cima alla lista ci sarebbe la coppia formata da Vincenzo Italiano e Tony D’Amico, allenatore e ds che stanno facendo benissimo al Bologna. Ma per il ruolo di direttore sportivo circola anche il nome di Cristiano Giuntoli accostato anche alla Roma, con i capitolini che vivono una frattura interna ancora più netta.