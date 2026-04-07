Milan, Allegri scaricato dai tifosi: meglio se va in Nazionale. Le colpe di Max

I tifosi rossoneri preferiscono che Allegri scelga l'Italia al termine della stagione: svanito l'effetto Max, la magia dei big-match vinti e secondo posto perso

Conte si è candidato, Allegri non ha ancora pronunciato il ‘Per sempre sì’ al Milan, e Spalletti e Inzaghi restano le opzioni alternative per la guida della Nazionale. Ma dopo Napoli-Milan le gerarchie sono forse delineate anche per il futuro ruolo da ct: Conte sale e Allegri scende. Il tecnico livornese ha condotto un match al Maradona privo di carattere e aggressività e con una fase offensiva a dir poco nulla. Infatti, al termine dei 90′, i tifosi rossoneri sui social hanno scaricato il proprio allenatore che finora – sebbene l’attuale terzo posto in classifica – non ha mai entusiasmato più di tanto.

Il post di Maurizio Pistocchi su Allegri

Ad accendere la miccia sui social, al termine di Napoli-Milan, è un post del giornalista Maurizio Pistocchi: “Il Milan di Allegri va a Napoli con una sola punta Fullkrug ,con Nkunku esterno sx sempre a metà campo, tiene in panca Pulisic Leao e Gimenez fino all’83’. Risultato? Perde 1:0 ( Politano) per un doppio errore difensivo ( Fofana e DeWinter) senza fare un tiro in porta e va a -9 dall’Inter. Chi dice che vincere è l’unica cosa che conta, quando perde non sa mai cosa dire. Però l’Italia vota Allegri.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I numeri di Allegri

Nonostante le coppe europee non giocate, la stagione del Milan resta deludente rispetto le aspettative iniziali con Allegri. C’era chi credeva allo scudetto rossonero, chi all’efficienza del cortomuso, e chi invece che il tecnico rossonero potesse anche risolvere tutti i problemi della rosa. E, invece, Leao continua ad essere tra i bocciati, il gioco appare sempre lo stesso, il sistema di gioco non varia mai, i risultati con le medio-piccole sono scadenti e la magia di tutti i big-match vinti è anche svanita.

Commentano i tifosi: “Per la prima volta Allegri non fa la mossa giusta, poco coraggio. Al momento dei cambi, sullo 0-0, va tolto un centrale, messo athekame a fare il terzino, e passare a 3 davanti mettendo leao o pulisic.”

E ancora: “Quando vince è merito di Allegri, quando perde non ha la squadra per lo scudetto , la narrazione su allegri da anni è questa . Ha sempre alibi.” C’è poi chi scrive: “Si, io pure voto Allegri perché voglio che Antonio Conte resti sulla mia panchina.”

E infine: “Allegri non sa fare giocare bene le sue squadre, ma sa ottenere risultati anche senza giocare bene. In nazionale non c’è tempo per fare tattica, cosa per lui pressoché inutile: è proprio per questo che sarebbe l’ideale per la nazionale.”

I tifosi non vogliono Allegri in Nazionale

Conte sale ed Allegri scende nelle quotazioni del prossimo ct azzurro. Commentano i tifosi sui social: “Comunque proporre o proporsi per la nazionale entrambi, sarebbe anche più deleterio per la nazionale, considerando lo spettacolo che offrono Conte e Allegri. Ma a questo punto meglio Conte!”

I tifosi rossoneri commentano: “Se Allegri dovesse andare in Nazionale sarebbe meglio per tutti noi”. E ancora: “Allegri in Nazionale potrebbe essere il più grande paracadute per il Milan che se lo leverebbe di torno dopo una stagione deludente”.

Imperversano i tifosi: “Solo chi odia la nazionale può volere Allegri. Anzi, chi odia il calcio può considerarlo un allenatore.” E infine: “In che senso “l’Italia vota Allegri”? Per il cacciucco a Livorno?”

E infine: “Allegri è un allenatore con un idea di calcio brutta brutta! Ma anche Conte non è che fa divertire ! La soluzione per la nazionale è Inzaghi sinceramente.”

Clicca qui per le ultime news sul Milan