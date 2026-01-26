Milan, Allegri secondo dietro l'Inter ma per i tifosi è un bluff, anche Capello non ci casca

Dopo i risultati di ieri i rossoneri sembrerebbero la principale alternativa all'Inter ma il gioco di Max non convince: colpa sua o squadra debole?

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Hai voglia a dire che gioca male, che Leao si è involuto, che i meriti sono delle parate di Maignan: il Milan di Allegri è lì, al secondo posto, a -5 dall’Inter di cui sembra poter essere l’unico vero rivale. Ad oggi è così ma le sofferenze all’Olimpico con la Roma e il cammino incerto percorso sinora sembrerebbe non lasciar troppo spazio alle speranze dei tifosi. Nonostante la classifica il tecnico livornese resta sotto accusa.

Le critiche di Capello

Anche Fabio Capello, un allenatore che non ha mai messo lo spettacolo al di sopra di ogni cosa, è rimasto deluso dalla prova con i giallorossi. Parlando a Radio anch’io sport don Fabio è spietato: “Il Milan di ieri è stato senza personalità, troppo passivo. Se non hai quel carattere di chi è convinto della propria forza mi sembra difficile raggiungere l’Inter che invece ha una personalità unica. Mi aveva dato l’illusione di aver raggiunto un livello di velocità, gioco, che ieri ha perso completamente”.

I tifosi già stanchi di Allegri

Critiche che diventano ancor più feroci sui social dove fioccano i commenti: “Sono mesi che ripeti, come un pappagallo, che dovete migliorare ma non succede niente! Gioco(?) sempre piatto strafalcioni tecnici e lentezza da bradipo! Non ci capisci più di tanto o sono i giocatori che sono scarsi di comprendonio?” e poi: “Un Milan dall’encefalogramma piatto! Subisce passivo il gioco degli avversari senza giocare tra strafalcioni tecnici lentezza e mancanza di idee! Allegri non puoi proporre ininterrottamente questo obbrobrio di spettacolo!!” e ancora: “Non vedevo un anti calcio così dagli anni ottanta”

C’è chi scrive: “Questo Milan, a meno di regali altrui, più di questo non può fare. Semplicemente perché non ha giocatori che, oltre a essere definiti fuoriclasse, lo siano veramente! C’è poco da fare” e poi: Semmai nella vita dovessi scegliere tra l’essere ricco e avere la fortuna di Allegri avrei zero dubbi. Ingiocabile da anni e anni” e ancora: Quella di Allegri è la ripetizione della ripetizione in loop ogni volta. Sempre stesso spartito, il calcio è andato avanti intanto”

Il web è scatenato: “Il Milan di Allegri e il non gioco sono la stessa cosa, siete voi che lo esaltate. Il Milan non gioca a calcio, i singoli non ti possono salvare sempre” e poi: “Maignan para pure gli insulti dei tifosi avversari, fanno 1 tiro 1 gol e non si perde. Mamma mia Max dammi 6 numeri” e infine: “Allegri è una vergogna per il calcio moderno; 2) se non gli regaliamo il corner non avrebbero mai segnato; 3) c’era un rigore grande come una casa e il var muto”