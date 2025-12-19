Milan, per Allegri la ramanzina di Gravina e sanzione in arrivo: cosa rischia per gli insulti a Oriali

“Una figuraccia, manca l’educazione”: così il presidente della Figc ha commentato l’episodio di ieri sera a Riyadh per il quale il tecnico potrebbe essere punito domani

Massimiliano Allegri ha incassato la ramanzina di Gabriele Gravina per gli insulti rivolti a Gabriele Oriali durante la semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli. E domani potrebbe arrivare la sanzione del giudice sportivo, basata sul rapporto degli ispettori della Figc.

Allegri insulta Oriali, la ramanzina di Gravina

“Una figuraccia”. Non usa mezzi termini Gabriele Gravina per commentare la rissa verbale tra Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali avvenuta ieri sera durante la semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli, episodio che ha indotto stamane il club partenopeo a diramare un duro comunicato di accusa nei confronti del tecnico rossonero. Interrogato sulla vicenda, il presidente della Figc ha sorvolato sulla possibile squalifica di Allegri concentrandosi sulla valutazione socio-culturale della vicenda: “Bisogna riacquistare il senso dell’educazione – ha detto Gravina – Purtroppo offendere sta diventando quasi normale, i movimenti delle panchine sono inguardabili e si è convinti che più si urla in panchina più si possano condizionare le decisioni di campo”.

Allegri come Folorunsho

Gravina ha poi accomunato quanto avvenuto a Riyadh con la violenta aggressione verbale di qualche settimana fa di Michael Folorunsho a Mario Hermoso in Cagliari–Roma. “Quello che dico vale per Folorunsho, vale per i presidenti, per i tifosi e gli allenatori – ha aggiunto Gravina – Stiamo parlando del gioco del calcio e di rispetto, parliamo di fair play, etica e rispetto, ce lo stampiamo sulle maglie, facciamo campagne e poi ci sputiamo addosso…”.

Gli ispettori Figc hanno sentito: cosa rischia Allegri

Al di là della risposta di Gravina, Allegri rischia effettivamente una sanzione da parte del giudice sportivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, la sequela di insulti rivolti dal tecnico del Milan a Oriali (“Siediti c…ne, idiota e leccac…o”, avrebbe urlato Allegri al dirigente del Napoli) è stata registrata a bordo campo dagli ispettori della Figc.

Nella notte il rapporto di questi ultimi è stato vagliato dal procuratore federale Giuseppe Chinè: da regolamento la prova tv non sarà più applicabile ad Allegri, che rischia comunque una multa o addirittura una squalifica (da scontare in campionato) da parte del giudice sportivo. Non resta dunque che attendere domani per sapere se gli insulti di Allegri a Oriali verranno puniti o meno dalla giustizia della Figc.