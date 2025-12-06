Milan, Allegri si arrende: la soluzione va trovata entro un mese

Mal di gol invernale? Il Diavolo può risolverlo con il mercato se dalla rosa non arriveranno risposte diverse da qui a gennaio. Si studiano profili

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

C’è una famosa frase di Pantaleo Corvino che dice: “Puoi sbagliare la moglie ma non il centravanti“. Ecco, della veridicità di questa affermazione se n’è accorto pure Massimiliano Allegri che del numero 9 classico ha provato a lungo a farne a meno. Niente da fare: il Milan deve avere un riferimento offensivo vero e non frutto di esperimenti. C’è ancora un altro mese di tempo per trovare una soluzione alternativa di fantasia, in caso contrario sarà il mercato a risolvere il vuoto in casa rossonera.

Il centravanti che non c’è: Max in difficoltà

Massimiliano Allegri è un allenatore in grado di fare di necessità virtù. Pochi lamenti in conferenza stampa, tendenza a guardare il bicchiere mezzo pieno e fantasia per mascherare eventuali lacune presenti in rosa. Nel Milan il buco più grande riguarda la figura del centravanti. Teoricamente i rossoneri avrebbero Santi Gimenez, preso lo scorso gennaio ma attualmente fermo ai box e a dire il vero mai realmente convincente. Per il resto, Nkunku non è una prima punta e Leao può applicarsi ma ha comunque una naturale tendenza ad allargarsi e non può fungere da riferimento offensivo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche il centrocampo rossonero latita

Il Milan segna pochino. Sono 19 i gol all’attivo che non balzano magari tanto all’occhio in un campionato dove di formazioni prolifiche ce ne sono poche (Inter e Bologna si staccano un po’ di più dalla massa). Nel Napoli scudettato dello scorso anno c’era comunque Lukaku che pur non essendo più un bomber da 20 reti a stagione apriva spazi per gli inserimenti dei centrocampisti, tra i quali ne traeva beneficio soprattutto McTominay. Nel Diavolo anche dalla mediana sta arrivando uno scarso apporto realizzativo. Appena 4 reti sono arrivate dal centrocampo, con Rabiot ancora all’asciutto e Fofana e Modric che non sono di certo mai stati dei cannonieri.

Le possibili soluzioni di gennaio

Se nulla dovesse cambiare da qui a gennaio, ecco che il mercato diventerebbe possibile soluzione al mal di gol del Milan. Bisogna fare molta attenzione alla sessione invernale, spesso caratterizzata da trappole. Ma Igli Tare è un dirigente esperto e in sintonia con Allegri saprà scegliere il profilo più adeguato alla squadra. Qualche nome circola già: Pellegrino del Parma, Fullkrug del West Ham, Franculino del Midtjylland. Indossare la 9 del Diavolo non è semplice: la maledizione post Inzaghi ha colpito anche qualche campione che da queste parti non è riuscito a incidere in base alle sue potenzialità (un esempio è Higuain).