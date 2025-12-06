Milan, Allegri si arrende: la soluzione va trovata entro un mese

C’è una famosa frase di Pantaleo Corvino che dice: “Puoi sbagliare la moglie ma non il centravanti“. Ecco, della veridicità di questa affermazione se n’è accorto pure Massimiliano Allegri che del numero 9 classico ha provato a lungo a farne a meno. Niente da fare: il Milan deve avere un riferimento offensivo vero e non frutto di esperimenti. C’è ancora un altro mese di tempo per trovare una soluzione alternativa di fantasia, in caso contrario sarà il mercato a risolvere il vuoto in casa rossonera.
- Il centravanti che non c'è: Max in difficoltà
- Anche il centrocampo rossonero latita
- Le possibili soluzioni di gennaio
Il centravanti che non c’è: Max in difficoltà
Massimiliano Allegri è un allenatore in grado di fare di necessità virtù. Pochi lamenti in conferenza stampa, tendenza a guardare il bicchiere mezzo pieno e fantasia per mascherare eventuali lacune presenti in rosa. Nel Milan il buco più grande riguarda la figura del centravanti. Teoricamente i rossoneri avrebbero Santi Gimenez, preso lo scorso gennaio ma attualmente fermo ai box e a dire il vero mai realmente convincente. Per il resto, Nkunku non è una prima punta e Leao può applicarsi ma ha comunque una naturale tendenza ad allargarsi e non può fungere da riferimento offensivo.
Anche il centrocampo rossonero latita
Il Milan segna pochino. Sono 19 i gol all’attivo che non balzano magari tanto all’occhio in un campionato dove di formazioni prolifiche ce ne sono poche (Inter e Bologna si staccano un po’ di più dalla massa). Nel Napoli scudettato dello scorso anno c’era comunque Lukaku che pur non essendo più un bomber da 20 reti a stagione apriva spazi per gli inserimenti dei centrocampisti, tra i quali ne traeva beneficio soprattutto McTominay. Nel Diavolo anche dalla mediana sta arrivando uno scarso apporto realizzativo. Appena 4 reti sono arrivate dal centrocampo, con Rabiot ancora all’asciutto e Fofana e Modric che non sono di certo mai stati dei cannonieri.
Le possibili soluzioni di gennaio
Se nulla dovesse cambiare da qui a gennaio, ecco che il mercato diventerebbe possibile soluzione al mal di gol del Milan. Bisogna fare molta attenzione alla sessione invernale, spesso caratterizzata da trappole. Ma Igli Tare è un dirigente esperto e in sintonia con Allegri saprà scegliere il profilo più adeguato alla squadra. Qualche nome circola già: Pellegrino del Parma, Fullkrug del West Ham, Franculino del Midtjylland. Indossare la 9 del Diavolo non è semplice: la maledizione post Inzaghi ha colpito anche qualche campione che da queste parti non è riuscito a incidere in base alle sue potenzialità (un esempio è Higuain).