Milan, Allegri: siparietto con un giornalista di Genova, cosa ha urlato Cardinale alla squadra

Il tecnico rossonero al termine della gara contro il Genoa è corso negli spogliatoi esultante, il ringraziamento alla società per la vicinanza nel momento buio

Max Allegri ‘scappa’ da Marassi con i tre punti. Quei tre punti che mancavano da un mese esatto, dalla gara vinta fuori casa per 1-0 contro il Verona e dopo un mese tremendo tra pareggi e sconfitte. Il buio delle contestazioni e della crisi dei risultati sembra ora superato, grazie alla vittoria del Milan per 2-1 contro il Genoa, e il momento in cui il tecnico rossonero è corso – carico di energia e gioia – direttamente nel tunnel spogliatoi è già diventata l’immagine emblematica del pomeriggio di lotta alla Champions. In conferenza stampa Max Allegri fa il punto della situazione, in attesa dell’ultima gara casalinga contro il Cagliari, per siglare definitivamente la qualificazione in Europa e blindare il terzo posto in classifica.

Allegri ritrova il sorriso

Ad inizio gara è apparso tirato, ancora non rilassato fino ad uscire dal campo al 45′ con una risata amara quando i risultati delle altre sfide in corso decretavano la momentanea esclusione dei rossoneri dalla Champions. Poi il rigore di Nkunku – questa volta guardato da Allegri – fino alla gioia nel finale di gara contro il Genoa. Il tecnico rossonero – che è scappato di corsa nel tunnel dopo un finale tesissimo con la giacca agitata in continuazione – in conferenza stampa racconta il suo stato d’animo: “Il futuro va guardato allo stesso modo, perché è la partita di domenica: non abbiamo fatto ancora niente. Giusto ci sia entusiasmo, ma 70 punti non bastano. Da martedì dovremmo preparare una partita seria, con molto equilibrio, contro una squadra che sta facendo ottime cose”.

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E infine aggiunge Max: “Abbiamo avuto dei sussulti nelle ultime partite, però facendo tutte partite dove abbiamo concesso gol troppo facili forse per la troppa fretta di vincere la partita. Oggi i ragazzi sono stati molto bravi”.

Allegri svela cosa abbia detto Cardinale alla squadra

E’ scesa in campo anche la dirigenza rossonera per compattare il gruppo in un momento di gran difficoltà. Allegri racconta la visita del proprietario del Diavolo nel pre-gara contro il Genoa: “Oggi c’era la società presente, Cardinale è venuto a parlare negli spogliatoi ed è stato molto bello soprattutto per i ragazzi”.

E infine Allegri racconta: “Ha rinforzato la vicinanza della società, ha fatto un grosso in bocca al lupo ai ragazzi. La squadra ha speso tante energie mentali in settimana. Però oggi fisicamente l’ho vista bene, hanno corso tanto. Noi dobbiamo preparare la partita di domenica con molta calma”.

Il botta e risposta con un giornalista genovese

In conferenza stampa arriva poi un simpatico botta e risposta tra un giornalista genovese e il tecnico rossonero: “Lei è l’unico – e lo dico da genovese – che si merita la Champions…”

Risponde Allegri con un gran sorriso: “La ringrazio, ma non è che la merito io. Se la meritano tutti: dalla proprietà ai giocatori. Mi girano un po’ le scatole per il gol subito ingenuamente. Ma bisogna essere fiduciosi. La crescita di chi arriva da un calcio diverso è normale che serva un po’ di pazienza”.

Modric oggi ha sofferto come tutti i tifosi

Nel corso dell’intervista a DAZN, sono state mostrate ad Allegri le immagini di Modric che dalla panchina caricava la squadra. Il tecnico rossonero ha elogiato il campione croato ma ha riservato un messaggio indiretto a qualcuno del gruppo dei rossoneri: “Ho il piacere di lavorare con Luka e vedere con quale amore e quale passione fa ancora questo sport. Oggi era lì che fremeva per entrare, ma ho preferito Loftus che è un saltatore. Dovevo scegliere uno che teneva la palla ma poi ci sono state un paio di mischie e siccome l’infortunio era ancora fresco… Si è messo a disposizione, sono molto contento ed è veramente bello. Deve essere d’insegnamento a tutti i calciatori e a tutti i bambini che giocano a calcio.”

Ed infine chiude Allegri: “Il calcio è uno sport meraviglioso, poi una volta si vince e una si perde. Ma la passione e l’amore con cui va fatto questo sport bisogna impararle da questi grandi campioni. I grandi campioni che non hanno quelle caratteristiche, io che ho avuto la fortuna di allenarne abbastanza, non ne ho mai avuti. Ho sempre avuto questi calciatori con queste grandi caratteristiche”.

Al termine della partita, come si legge su Milannews, tutta la dirigenza rossonera ha lasciato la tribuna d’onore per recarsi negli spogliatoi. Qui, Gerry Cardinale ha tenuto un discorso davanti ai calciatori, all’allenatore e allo staff tecnico complimentandosi con loro per la vittoria e concludendo con “Keep going on”, in riferimento alla partita della prossima settimana.

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