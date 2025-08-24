Milan, Allegri: sul web è già caccia alle streghe, gli errori del tecnico che "non voleva far danni"

Cosa non è andato nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri? Nemmeno Fonseca e Conceicao avevano fatto così male all’esordio col Diavolo. I rossoneri perdono per 1-2 contro la Cremonese neopromossa (che batte il Milan a San Siro dopo 100 anni esatti). I tifosi si infuriano al termine della gara e scatenano una bufera social. Tutte le colpe date al neo tecnico e l’ultima richiesta di formazione dei sostenitori del Milan.
La battuta di Allegri alla vigilia
Tornato in A dopo un anno sabbatico, Allegri era stato quasi profeta di sventura nella conferenza di vigilia della gara. A chi gli chiedeva le sensazioni sul ritorno in panchina aveva risposto così: “Sul mio ritorno dopo un anno in cui sono rimasto fermo dico solo che spero di non far danni, mi sono avvicinato andando in tribuna col Bari, domani vedremo”.
I danni, forse, li ha invece procurati Allegri, almeno stando alle critiche dei fan rossoneri.
Ricci e Jashari invocati dai tifosi rossoneri
I tifosi del Milan rimpiangono di non aver visto a sufficienza Jashari e che Ricci non sia proprio entrato in Milan-Cremonese: “Per me Allegri ha sbagliato formazione: Ricci e Jashari al posto di Fofana e Loftus (magari venduti prendo Rabiot e Nicolussi) Jimenez vale 100 Estupinian e Dewinter 10 Tomori”. E ancora: “Ma ci vuole tanto a capire che serve un attaccante da 95 kg? Gimenez è l’attaccante messicano più mollo della storia messicana. Poi chi ha preso Estupinian? Pavlovic non può essere titolare. Avete speso 70 milioni tra Ricci e Jashari in panchina. Povero mio Milan.”
C’è poi chi scrive: “Considerando poi che Loftus nonostante sia 2 metri perde i contrasti pure con un bambino di 5 anni Fofana ha due ferri da stiro al posto dei piedi Dubito che questi facciano 15 gol, ma neanche 5. Hai speso 60 milioni per Ricci e Jashari falli giocare al posto di sti due.” E ancora: “La stagione scorsa al netto di tutto comunque aveva lasciato un messaggio chiaro a chi doveva arrivare: difesa e centrocampo da rifare. Poi Allegri ieri ci ha capito poco perché 95’ di fofana sono accanimento. Ricci e Jashari giocano sempre, poi gli altri.”
Non si placano gli animi sul web: “Ma Leo ma non abbiamo fatto un tiro in porta ahahaha, pericolosi dove. Se vede Modric ricci e jashari solo davanti alla difesa abbiamo non un problema enorme, ma di più. Due su tre devono giocare per forza.” E ancora: “Per come la vedo io, il CC è il reparto meno in crisi considerando che ha Ricci e Jashari (e DEVI farli giocare) In ATT hai Leao quando torna e si spera ci sarà anche Boniface Il problema totale è la difesa. Hai già de winter che si spera non sia male ma serve un altro a SX.”
C’è poi chi scrive: “Tolto Modric che è l’unico che sa giocare a due tocchi, gli altri son lenti e macchinosi o cercan solo azioni personali… non sanno far girare la palla rapidamente… speriamo che con Ricci e Jashari le cose cambino… altrimenti sarà sempre il solito Milan degli ultimi 3 anni.”
E infine: “Far giocare Modric da 5… Hai fatto un mercato prendendo Ricci e Jashari… e fai giocare questi 2 scarsi.”
I tifosi incolpano Allegri
I tifosi del Milan trovano già colpe in Allegri: “I giocatori intelligenti a centrocampo li abbiamo, cerchiamo di metterli da ora in poi Max.” E ancora: “Dire come fanno i soliti furbetti “il nostro obiettivo è arrivare tra le prime 4” è la più grande baggianata che si possa dire Negli ultimi 5 campionati, la differenza media tra prima e quarta classificata è stata di 17 punti Come parlare di due sport diversi. Vergogna Allegri.”
C’è poi chi scrive: “Allegri allenatore incapace. Noi juventini lo sappiamo bene ma finalmente il problema è altrui.” E ancora: “Sconvolto dal fatto che Allegri abbia voluto fare di Fofana l’incursore che porta i goal. Idea scellerata. Vuol dire non aver visto una sua mezza partita lo scorso anno quando il tiro più pericoloso finiva sulla bandierina. Speriamo abbia visto almeno i suoi tiri di ieri.”
Non si placano gli animi sul web: “Non lo so. A me l’unica cosa che non convince è un’altra: per la seconda volta, Allegri ha preferito andare dove è già stato e ha vinto.” E ancora: “Allegri ieri sera ha parlato di mancanza di cattiveria, attenzione e percezione del pericolo. La cosa preoccupante è che sono le stesse cose che abbiamo già sentito da Pioli, Fonseca e Conceiçao.”
E infine: “Devo dire che è la prima volta che sento parlare di percezione del pericolo nel calcio. L’evoluzione di Allegri, che una volta parlava di calcio basilare ed elementare.”