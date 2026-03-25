Milan, Allegri può dare la sveglia agli attaccanti: solo Pulisic in nazionale, Füllkrug, Nkunku e Gimenez sotto esame

L’americano è tornato in patria per due amichevoli, ma l’allenatore può lavorare con tutte le altre punte per risolvere il problema del gol in vista della gara di Napoli

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Milan ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti e la pausa per le nazionali è l’occasione per dare una scossa alle punte rossonere: solo Pulisic è in nazionale, Leao si sta riprendendo dall’infortunio, ma Allegri potrà lavorare con Füllkrug, Nkunku e Gimenez alle soluzioni per la delicata partita di Napoli.

Milan, Allegri e gli attaccanti da svegliare

Solo Pulisic in nazionale

Al lavoro per il Napoli

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Milan, Allegri e gli attaccanti da svegliare

“Tutti gli attaccanti devono svegliarsi”. Questo il messaggio che Massimiliano Allegri aveva lanciato al reparto avanzato del Milan alla vigilia della gara poi vinta per 3-2 sul Torino, un incontro risolto ancora una volta dalle reti di difensori (Pavlovic) e centrocampisti (Rabiot e Fofana). I gol delle punte, d’altra parte, mancano da troppo; Leao è stato l’ultimo attaccante ad andare in rete – il primo marzo contro la Cremonese – mentre decisamente più lontani nel tempo sono gli ultimi centri degli altri attaccanti rossoneri: Nkunku il 3 febbraio (a Bologna), Füllkrug il 18 gennaio (col Lecce), Pulisic il 28 dicembre (col Verona), mentre Gimenez è addirittura ancora a secco in serie A, anche a causa del lungo infortunio che l’ha tenuto fermo quasi 5 mesi.

Solo Pulisic in nazionale

La sosta per le nazionali offre ad Allegri l’opportunità di intensificare il lavoro con gli attaccanti e provare a risolvere il problema del gol. Pulisic, che ha dato un piccolo segnale di risveglio con l’assist per Rabiot contro il Torino, è infatti l’unica dei giocatori offensivi ad aver risposto alla convocazione della propria nazionale. Leao è stato escluso dal c.t. del Portogallo Roberto Martinez a causa dei suoi problemi fisici, ma Allegri conta di riaverlo a disposizione già tra qualche giorno. Durante la pausa, tuttavia, saranno gli altri tre attaccanti ad essere messi sotto esame da Allegri.

Al lavoro per il Napoli

Considerando le condizioni di Leao, infatti, è molto probabile che contro il Napoli il tecnico si affidi a uno tra Füllkrug, Nkunku e Gimenez come partner di Pulisic, per poi utilizzare il portoghese a gara in corso. Il tedesco non ha convinto da titolare contro il Torino, ma potrebbe vincere ancora una volta il ballottaggio con i compagni di reparto grazie alla sua abilità di testa: il Napoli ha infatti mostrato una certa fragilità sulle palle inattive nell’ultimo mese, ben 4 degli ultimi 5 gol incassati dagli azzurri sono maturati proprio da queste situazioni di gioco. Anche Nkunku però ha buone possibilità di essere titolare al Maradona, grazie alla sua velocità: il Napoli di Conte ama imporre il suo gioco, ma nel corso della stagione ha anche mostrato una certa fragilità nelle transizioni che potrebbe favorire il gioco del francese.