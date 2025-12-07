Milan: Allegri tegola Pulisic, risatina su Gimenez. Poi la risposta a Fabregas e Chivu

Il tecnico rossonero tiene alta la concentrazione in vista della sfida a Torino: gli assenti, gli infortunati e la probabile formazione del Milan

Grande con le grandi, piccolo con le piccole. Poi il passo falso inaspettato in Coppa Italia con la Lazio. Come sarà adesso il Milan di Allegri nella sfida contro il Torino? Dopo i passi falsi dei rossoneri contro Cremonese, Pisa e Parma, il tecnico livornese non vuole più cali di attenzioni e scherzi dai suoi. Con i granata, infatti, Max lancia già l’allarme con la paura dell’Inter che è nuovamente sobbalzata al primo posto in classifica. Le parole del tecnico in conferenza stampa e le probabili formazioni tra le defezioni di Pulisic e Gimenez e i recuperi dell’ultimo minuto.

Allegri avvisa tutti

Il tecnico livornese apre la conferenza stampa con un messaggio chiaro alla squadra: “Bisogna essere pronti a fare una partita solida, domani affronteremo una squadra. Ci sono dei numeri che cercheremo di invertire. Negli ultimi 12 anni 6 pareggi, 5 sconfitte e 1 una sola vittoria. Negli ultimi tre anni il Milan ha perso tre volte. Bisogna affrontarla con grande umiltà.”

Allegri ha poi analizzato gli avversari granata: “Torino squadra molto fisica, giocare in casa loro in questo momento è molto difficile, vengono da una serie di risultati negativi. Bisogna fare una partita molto concreta. Siamo arrivati in un momento della stagione in cui, da oggi a fine gennaio, sarà un periodo in cui la classifica verrà delineata”.

Il bollettino medico e la battutaccia di Ordine su Gimenez

Pulisic sarà probabilmente out per una indisponibilità dell’ultim’ora, Gimenez è ancora fuori e Fofana in recupero. Max Allegri fa poi il punto sul bollettino medico del Milan: “Gimenez speriamo di averlo il più presto possibile, è un giocatore importante e numericamente ne abbiamo bisogno. Tecnicamente e numericamente. Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno. Athekame sta completando il recupero. Fofana speriamo di averlo già col Sassuolo.”

Su Gimenez, incalzato ironicamente da Franco Ordine, Allegri risponde – con tanto di risatina amara – alla domanda del giornalista sui problemi di Gimenez, più dal punto di vista mentale che fisico: “Il professor Ordine è sempre ironico. Santiago sta lavorando, speriamo in settimana di riaggregarlo parzialmente con la squadra. La caviglia è a posto. Speriamo di riaverlo, abbiamo bisogno di lui. È un giocatore affidabile, ha lavorato molto per la squadra, ha avuto tante occasioni, ha avuto tre gol annullati per un centimetro, ha fatto tanti gol nel Feyenoord, non è che ha disimparato a fare gol. Gimenez deve rientrare, lo aspettiamo e speriamo che in settimana possa rientrare parzialmente con la squadra”.

La classifica non fa paura ad Allegri

Per il tecnico rossonero la pressione maggiore la dovranno avere Conte e Chivu: “Per stare in alto dipende dai filotti di vittorie che si riesce a fare. Inter e Napoli sono le più attrezzate per vincere il campionato. Ci sono tante squadre in poche punti in testa così come ci sono tante squadre in pochi punti in coda. È un’anomalia. Dovremo avere la forza di rimanere lì in classifica“.

Allegri parla di Fabregas

Che ne pensa delle parole di Fabregas dopo la sconfitta di ieri? Incalzato dai giornalisti, Allegri parla del tecnico dei lariani: “Non ho sentito quello che ha detto Fabregas, sta facendo un lavoro importante col Como.”

A quel punto Allegri ha riportato il focus sul Milan: “Per noi è importante dare seguito ai risultati. Giovedì con la Lazio siamo stati paradossalmente anche più “bellini”, ma non abbiamo avuto la cattiveria per portare a casa il risultato. Deve essere vista come un’opportunità di miglioramento. Quando la squadra gioca con grande rispetto e cattiveria difficilmente prendi gol su palla inattiva”.

Il problema dei gol dei centrocampisti

Tra le cose da migliorare per i rossoneri c’è la questione gol mancanti dei centrocampisti. Spiega Allegri: “Eravamo partiti bene con Loftus a Lecce su palla inattiva, poi ci siamo fermati. Li faranno, arriveranno, ce li hanno nelle loro caratteristiche. Dobbiamo migliorare le palle inattive, facciamo pochi gol. Con la Lazio abbiamo rischiato in campionato e preso gol giovedì: dobbiamo migliorare.”

E ancora aggiunge il tecnico rossonero: “Poi è importante giocare una fase difensiva da squadra, giovedì secondo me la squadra ha giocato difensivamente una delle migliori partite. Una nota positiva giovedì c’è stata, ma non basta: bisogna continuare a migliorare le due fasi e bisogna avere chiaro l’obiettivo, che è il risultato”.

Manca il gol di Rabiot, conclude infine Max: “Adrien sta migliorando la condizione. I suoi gol arriveranno, come quelli di Loftus. Loftus giovedì ha avuto due occasioni per fare gol: deve essere più convinto delle qualità che ha. Ci aspettiamo molto da lui”.

