Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Milan, Allegri: torna il faccia a faccia con Adani in diretta. Cosa si sono detti

Adani e Allegri si ritrovano in tv dopo il derby Inter-Milan: il confronto alla Domenica Sportiva, le analisi tattiche e vecchie ruggini dimenticate

Pubblicato:

Dario Santoro

Dario Santoro

Giornalista

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

Sono le 23:34 quando Max Allegri arriva in diretta ai microfoni della Domenica Sportiva su Rai 2. Inizia Francesco Rocchi – inviato di Inter-Milan – che pone una domanda al tecnico, poi tocca allo studio e agli opinionisti intervistare l’allenatore rossonero. Ad iniziare è proprio Lele Adani che ritrova il faccia a faccia con Allegri dopo tantissimo tempo. Come è andata tra i due?

Il confronto negli studi Rai

Terminata la partita Inter-Milan, l’attenzione si è spostata in diretta tv sulla RAI. Dopo anni di botta e risposta a distanza, Lele Adani e Max Allegri si sono incrociati nuovamente davanti alle telecamere. L’ex difensore, oggi volto noto del commento tecnico, ha rotto immediatamente il ghiaccio con una domanda: “Te la immaginavi così? E ancora ha aggiunto Adani: “Secondo me per te questa è quasi la partita perfetta: hai sofferto, hai rischiato, ma l’hai portata a casa”.

La risposta del tecnico rossonero

Allegri, intervenuto nel post gara, ha replicato con massima tranquillità e chiarezza ed ha analizzato l’atteggiamento della sua squadra: “Nel primo tempo ho chiesto di pressare forte, soprattutto all’inizio. L’Inter spesso sblocca le partite nei primi quindici minuti.

Ha aggiunto infine Allegri: “Quando poi si sono abbassati, abbiamo avuto le nostre occasioni. Contro una squadra così è inevitabile concedere qualcosa, ma il modo in cui abbiamo vinto duelli e contrasti è un segnale importante”.

Allegri e Adani, i precedenti

Il botta e risposta tra i due non è una novità. Negli anni passati, Adani e Allegri hanno costruito uno dei confronti più iconici del panorama calcistico italiano: idee diverse sul gioco, stili comunicativi quasi opposti e discussioni accese che hanno infiammato i dibattiti televisivi.

Dalla celebre frizione in diretta su Sky, con Adani promotore di un calcio più aggressivo e Allegri (allora tecnico della Juventus) difensore della pragmatica gestione dei momenti, alle punzecchiature sui social dell’ex difensore. Tra i due sembra tornato il sereno con l’intervista di ieri sera alla DS post Inter-Milan.

Milan, Allegri: torna il faccia a faccia con Adani in diretta. Cosa si sono detti Auguri Max! Allegri compie 58 anni: tutti i record di “Acciughina”, padre del corto muso ANSA

Leggi anche:

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Torino - Como
Sassuolo - Pisa
SERIE B:
Sampdoria - Juve Stabia

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio