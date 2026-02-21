Milan, Allegri: l'ultimo messaggio a Fabregas e al VAR post Como, la replica in diretta di Cesc

Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa di vigilia Milan-Parma: i recuperi, gli infortunati e le polemiche con Fabregas a causa dell'espulsione

Prova a sorridere, a parlare di altro, a tenere alto il focus solo su Milan-Parma. Ma quando in conferenza stampa viene nominato Fabregas, Max Allegri si irrigidisce immediatamente. Prima il tecnico dei rossoneri manda un messaggio al tecnico spagnolo, dopo la bufera della gara infrasettimanale, poi chiede ai suoi di stare attentissimi ai romagnoli, avversario in cui il Diavolo è già incappato in un pareggio (2-2) nel girone d’andata. Le probabili formazioni e le parole di Allegri.

Allegri prova a tenere il focus solo sul Parma

Il tecnico dei rossoneri apre la conferenza stampa provando a concentrarsi solo sull’imminente gara contro il Parma. “Mancano 13 partite, quindi ci sono 39 punti a disposizione. Speriamo di farne il più possibile. Parlare di quello che è successo non ha senso, parliamo della partita di domani, perché il Parma sta facendo buone cose. Quindi è una squadra difensivamente molto bravi, così come sulle palle inattive. Bisognerà fare una partita molto ordinata e compatta”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Max Allegri, prima di chiudere il tema, fa il solito bollettino medico con grande attenzione su Modric, il giocatore di movimento più impiegato in questa stagione: “Stiamo tutti bene. Anche Pavlovic, che sembrava a rischio perché abbiamo temuto una rottura del perone. Gli altri stanno tutti bene. Pulisic e Leao meglio, soprattutto Pulisic.”

E infine chiude Allegri: “Siamo contenti, perché avere tutti a disposizione è importante perché i cambi sono molto importanti. Il Parma è una squadra che nell’ultima mezz’ora ha fatto molti gol, quindi bisognerà fare una partita molto buona. Modric? Speriamo che continui così fino alla fine. Giocatore straordinario. Non ci sono parole per descriverlo, io mi emoziono un po’ quando parlo di lui. Campioni del genere sono d’insegnamento a tutti”.

Le polemiche con Fabregas

Non accenna poi a placarsi il caos di Milan-Como per la lite tra Allegri e Fabregas. Il nervosismo per il pareggio, per aver perso il ritmo dell’Inter e per il botta e risposta con il tecnico spagnolo, diventano tema caldo anche a distanza di tre giorni dall’accaduto: “Mi dispiace domani non essere in partita. Non commento e non dico altro, quindi passiamo oltre. Per noi queste due partite sono molto partite, così come il derby e e le altre, fino a che non abbiamo centrato l’obiettivo. L’Inter sta viaggiando molto forte, e con 13 partite a disposizione, a una media di 2 punti a partita, superano i 90. 88/90.”

Dopo un’altra settimana complicata per gli arbitri, il tecnico rossonero aggiunge: “Non possono usare la prova TV per certe situazioni, si va avanti così. Se queste cose se si lasciano andare e non le prendiamo come opportunità di crescita rimaniamo sempre gli stessi. Dagli sbagli bisogna migliorare. Le cose che succedono devono essere viste come opportunità di crescita, quindi non ci lamentiamo se rimaniamo indietro”.

Il consiglio di Franco Ordine ad Allegri

“Lo vuoi capire che devi mandare avanti i tuoi collaboratori?” In conferenza stampa, il giornalista Franco Ordine spiega al tecnico rossonero come evitare le espulsioni. Secondo Ordine, altre squadre mandano avanti i collaboratori tecnici per fare da scudo all’allenatore in episodi ricchi di tensione.

Risponde Allegri: “A parte gli episodi che ci sono durante la stagione, dove c’è un po’ più di tensione, io credo che la nostra panchina deve avere un comportamento corretto ed educato per far si che gli arbitri possano arbitrare bene e prendere le decisioni giuste. Poi capita, come successo mercoledì, dove anche io che sono un essere umano mi altero, e quindi succedono anche queste cose. Però la mia indicazione a tutti quelli che sono in panchina è quello di essere educati”.

Il tecnico del Diavolo dà infine un consiglio al VAR: “Ho sempre detto, e ripeto, che sull’oggettività bisogna cercare di arrivare a non sbagliare. Sulla soggettività ci saranno sempre decisioni che possono accontentare uno e scontentare l’altro. Sull’utilizzo del VAR, eccetera, si possono migliorare tante cose e lo faranno nel migliore dei modi”.

La replica di Fabregas

Intervistato in diretta da Dazn prima di Juve-Como, a Fabregas vengono riportate le parole di Allegri e il tecnico spagnolo risponde: “Sono il primo a chiedere scusa, non posso mai toccare un giocatore nella vita, mi sono scusato subito poi si può massacrare di più o di meno, si possono trovare scuse per il pari del Milan col Como ma non c’entra con questo, se si vuole usare la prova tv accetterei tutte le situazioni, ho sbagliato, sono giovane, ora voltiamo pagina”.

Le probabili formazioni di Milan-Parma

Il tecnico dei rossoneri pensa poi alle soluzioni tattiche per affrontare il Parma: “Caratteristiche da centravanti d’area abbiamo Fullkrug, quindi o me lo gioco prima o dopo. Leao secondo me sta facendo bene il centravanti. I dati dicono che fa meno giocate, ma è più concreto ed utile per la squadra, dando meno nell’occhio all’aspetto estetico. A livello pratico ha fatto 8 gol, giocando poco ed in condizioni non ottimali. Così come Pulisic. Se loro due staranno bene da qui alla fine del campionato ci daranno un grande apporto”.

Sui centrocampisti aggiunge Allegri su Fofana? Questione di tempo di inserimento. Le nostre mezzale stanno migliorando molto. Rabiot già lo aveva di suo, Fofana era abituato a giocare in un centrocampo a due. Per quanto riguarda Ricci l’altro giorno ha giocato non al meglio perché siamo stati colpiti da alcuni sintomi influenzali. Il ragazzo, e i ragazzi, sono da ringraziare per la partita che hanno fatto”.

E infine aggiunge Allegri: “Anche di Jashari sono molto contento. Nell’ultimo periodo è cresciuto molto, così come Odogu, De Winter, Athekame. La società ha lavorato bene sul mercato estivo, facendo un mix di giocatori tra Modric, Rabiot, Maignan che era già qui, Tomori stesso, con giocatori meno esperti, ma soprattutto lo dimostra il fato che quando arrivi al Milan sembra tutto facile ma c’è bisogno di un periodo di adattamento e lo stanno facendo nel migliore dei modi”.

Clicca qui per le ultime news sul Milan