Milan, Glasner dice sì, c'è il nuovo allenatore ma manca il resto: dal dt alla squadra

L'ex Palace ha accettato l'offerta dei rossoneri, a prescindere dall'arrivo di Rangnick. Intanto, sono tanti i nodi da sciogliere sul fronte mercato

Il Milan riparte da Oliver Glasner. Nel lungo casting aperto dopo l’addio di Massimiliano Allegri, è l’austriaco ad aver convinto Ibrahimovic e Gerry Cardinale, spuntandola sugli altri candidati. Manca soltanto la firma, ma a questo punto si tratta di una pura formalità: le parti hanno già trovato la quadra su durata del contratto, ingaggio e bonus. Resta da capire, invece, se al suo fianco ci sarà o meno Ralf Rangnick come direttore tecnico, con la posizione del tedesco ancora tutta in bilico.

Glasner pronto a firmare, ma il nodo resta Rangnick

La firma manca ancora ma è data per imminente. L’intesa, intanto, c’è già: contratto biennale e ingaggio da cinque milioni bonus inclusi, con la qualificazione in Champions come obiettivo premiante, inevitabile dopo la delusione dell’ultima stagione. Se Glasner ha detto sì praticamente senza porre condizioni, il discorso con Rangnick è più complicato.

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Il tedesco, che ha sul tavolo anche un rinnovo della federazione austriaca, pretende un margine di autonomia decisionale che ritiene irrinunciabile per un direttore tecnico. In sostanza, vuole essere il vero baricentro del nuovo corso, senza restare in balia delle scelte del club rossonero. Una situazione tutta da definire, e in fretta, perché c’è una stagione da programmare. Al Milan, intanto, mancano ancora un amministratore delegato e un direttore sportivo: caselle vuote che si intrecciano con quelle ancora in bilico del direttore tecnico e dell’allenatore.

Direttore sportivo: nel mirino c’è Ozek

Proprio per quel che riguarda il direttore sportivo, è spuntato il nome di Devin Ozek, dirigente classe 1995. Un profilo giovane ma con un curriculum di peso. Dopo gli esordi come osservatore, nel 2022 è diventato il braccio destro di Rolfes al Bayer Leverkusen, contribuendo a costruire la squadra che con Xabi Alonso ha vinto la Bundesliga, interrompendo il lungo dominio del Bayern, e ha sfiorato l’Europa League, persa in finale contro l’Atalanta. Un lavoro che lo ha portato nel 2025 alla guida sportiva del Fenerbahce, esperienza però breve e chiusa nei mesi scorsi. Oggi è libero, e il Milan ci ha già pensato seriamente.

Cessioni e colpi: ecco come si muoverà il Milan sul mercato

Il focus, dunque, si sposta tutto sulla programmazione della prossima stagione, con un mercato alle porte e parecchi nodi da sciogliere. Sul fronte degli innesti, serviranno almeno tre rinforzi per puntellare la rosa, ma molto dipenderà dal tesoretto che arriverà dalle cessioni di Leao e Gimenez. Il portoghese piace al Chelsea e, soprattutto, in Arabia Saudita: per lasciarlo partire il Milan chiede una cifra vicina ai 50 milioni.

Discorso diverso per Gimenez, che potrebbe invece dire si alla Lazio, pronta a farsi sotto con decisione per il centravanti messicano. Quanto ai colpi in entrata, il primo obiettivo porta al nome di Moise Kean, atteso nei prossimi giorni da un confronto con la Fiorentina. In difesa restano vivi i nomi di Gatti, della Juventus, e di Lucumì, del Bologna. Per l’attacco, occhio anche alla pista che conduce a Jackson, mentre più defilata appare quella di Gabriel Jesus.

Non solo Leao: anche Maignan, Modric e Rabiot verso l’addio

La lista delle possibili partenze, però, è ancora più lunga, e tocca pure l’asse portante dell’ultima stagione. A cominciare da Maignan. Il capitano potrebbe salutare nonostante il rinnovo firmato lo scorso gennaio fino al 30 giugno 2031: con gli addii di Tare e Allegri, ovvero i principali artefici di quel prolungamento, il portiere non è più così convinto di restare e valuterebbe eventuali offerte.

Poi i casi di Rabiot e Modric, tutti da decifrare. Il francese, da sempre fedelissimo di Allegri, potrebbe seguirlo nell’avventura partenopea. Il croato, invece, è stato contattato da Ibrahimovic ma ha preso tempo: prima vuole capire come si comporrà la dirigenza, poi deciderà. E allo stato attuale l’addio dopo una sola stagione è tutt’altro che escluso. Sul mercato in uscita ci sono anche Fofana e Loftus-Cheek, reduci da un’annata in cui ci si attendeva molto di più sotto porta. Infine il nome di Nkunku, anche lui deludente in teoria sacrificabile, ma sul reparto offensivo l’ultima parola spetterà al nuovo tecnico.