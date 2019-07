Milan, altra beffa in arrivo sul mercato

Dopo quella per Stefano Sensi, che il Milan ha trattato a lungo sul mercato salvo poi vederselo “sfilare” dall’Inter, i rossoneri starebbero per subire un’altra beffa, ancora per un centrocampista, peraltro dalle caratteristiche simili a quelle dell’ex Sassuolo. La Roma ha infatti deciso di accelerare la trattativa con la Fiorentina per arrivare a Jordan Veretout. Decisivo il rilancio dell’attivissimo ds della Roma Gianluca Petrachi, che sembra aver fatto breccia con una proposta di 19 milioni più due di bonus.

Uno scatto decisivo considerando che l’ex Aston Villa preferisce restare in Italia che militare in patria, dove era stato avvicinato al Lione. Milan, Roma e anche Napoli, l’altra squadra che si era interessata a Veretout, erano tutte soluzioni ideali per il francese, che sembrava però aver messo proprio i rossoneri in cima alla lista.

Per il Milan la missione sembra impossibile, considerando che i rossoneri volevano abbassare il cash da garantire alla Fiorentina inserendo nella trattativa Lucas Biglia, stesso ruolo di Veretout e gradito a Vincenzo Montella. Con ogni probabilità, però, a spuntarla sarà la Roma che si assicura di fatto, pur con caratteristiche differenti, l’erede di Daniele De Rossi, peraltro nel mirino della stessa Fiorentina. Per Veretout in arrivo un quinquennale da 2,5 milioni più bonus a stagione. Ora la Fiorentina dovrà deviare sul ritorno di Milan Badelj, reduce da un’annata non esaltante con la Lazio.

Il tutto mentre poche ore prima la moglie di Veretout, che rientrava da Nantes a Firenze, ha postato una foto su Instagram nella quale saluta il marito. Un gesto emblematico, che fa pensare a una conclusione in tempi rapidi della trattativa. Roma favorita, ma mai dire mai nel mercato.

Durante la prima amichevole del ritiro giocata dalla Fiorentina, contro una rappresentativa della Val di Fassa, Veretout non era sceso in campo, ma i tifosi l’avevano pesantemente fischiato e insultato a tal punto da costringere il giocatore a lasciare precauzionalmente durante l’intervallo la struttura da cui stava assistendo al match.



SPORTAL.IT | 15-07-2019 22:54