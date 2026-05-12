Milan, altro che ritorno di Maldini: l’ex prepara il doppio sgarbo a Furlani. Il retroscena su Leao e Maignan

San Siro ha invocato il ritorno della leggenda rossonera, ma l'ex capitano e dirigente sarebbe tentato da una nuova sfida in Turchia: il clamoroso retroscena

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I cori di San Siro riservati a Paolo Maldini hanno scatenato un effetto nostalgia che ha fatto il giro del mondo, finendo perfino sulle colonne del britannico Guardian. Nel momento più complicato il popolo rossonero s’aggrappa alla sua bandiera, all’uomo che ha regalato l’ultimo tricolore prima di essere scaricato dalla proprietà americana. Le possibilità di un ritorno, però, sono pari a zero. O meglio: Maldini potrebbe anche tornare, ma non al Milan. L’ex terzino, infatti, è finito nel mirino del Fenerbahçe e sarebbe pronto a preparare un doppio sgarbo al “nemico” Giorgio Furlani.

Milan, Maldini non torna: l’indiscrezione

In un post su X che ha scatenato la reazione del popolo rossonero, Maurizio Pistocchi ha annunciato che Maldini sarebbe tentato dalla possibilità di tornare in carreggiata dopo il controverso addio al Milan. “Mentre la tifoseria rossonera contesta la dirigenza, Paolo Maldini sta valutando se rientrare nel grande calcio: nei giorni scorsi ha pranzato al Salumaio1957 di Milano con il presidente del club turco del Fenerbahce che punta sull’ingaggio di Maldini per strappare il titolo ai grandi rivali del Galatasaray”, ha twittato.

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Nelle scorse settimane il nome della leggenda del calcio italiano è stato accostato anche alla Nazionale, uscita distrutta dalla finale playoff persa contro la Bosnia ed Erzegovina. Insomma, il ritorno del dirigente sembra essere sempre più vicino, ma di sicuro non in via Aldo Rossi.

Cose turche: il blitz del presidente del Fenerbahce

In attesa di conferma sull’incontro tra Maldini e il Fenerbahce, dalla Turchia rimbalzano aggiornamenti importanti sulla presenza a San Siro, in occasione della pesante sconfitta con l’Atalanta, di Hakan Safi, candidato alla presidente del club di Istanbul.

Come riferisce Hurriyet, l’aspirante numero in pensa in grande e vuole convincere la piazza con nomi in grado di rilanciare la sfida al Galatasaray, confermatosi campione. Safi avrebbe incontrato Furlani e Tare per parlare del futuro di Rafa Leao e Mike Maignan.

Il retroscena su Leao e Maignan

La permanenza di Leao al Milan non è mai stata così in bilico. Lo raccontano i numeri – non segna dal primo marzo contro la Cremonese – ma soprattutto le sue prestazioni, scialbe, impalpabili, senza acuti. Così i discorsi sul rinnovo a vita si sono interrotti, aprendo alla possibilità di un addio clamoroso. Quante vale il numero 10 rossonero? Sicuramente meno dei 70 milioni che il Diavolo avrebbe potuto richiedere solo fino a qualche mese fa: secondo la stampa turca, il Milan si accontenterebbe di una cifra vicina ai 50 milioni. A quanto pare, Safi avrebbe chiesto informazioni anche su Maignan, che, però, ha rinnovato di recente il contratto fino al 2031. Sullo sfondo resta Nkunku, già a gennaio nel mirino dei canarini di Istanbul.