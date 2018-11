Milan, altro passo per Rodrigo Caio

Il Milan fa un altro passo in avanti per Rodrigo Caio. Secondo quanto riporta Sportmediaset, Leonardo avrebbe avviato alcuni contatti con il San Paolo: il club brasiliano chiede 8 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo a gennaio.

I rossoneri hanno bisogno immediato di forze fresche dopo gli infortuni di Caldara e Musacchio e il profilo di Caio piace ai rossoneri. Nella prossima settimana Leonardo dovrebbe incontrare il procuratore del giocatore per intavolare la trattativa.

SPORTAL.IT | 14-11-2018 21:55