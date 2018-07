Milan: altro scambio in vista

La Roma, dopo aver visto sfumare in maniera beffarda l'arrivo di Malcom, vuole consolarsi con l'acquisto di un altro giocatore offensivo. Nei giorni scorsi si è parlato dell'interessamento della società giallorossa per Leon Bailey del Bayer Leverkusen, ma l'obbiettivo principale del club sembra essere l'esterno del Milan Suso. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Monchi sarebbe pronto ad avviare la trattativa con la società rossonera nei prossimi giorni, quando quest'ultima avrà concluso la lunga ed elaborata trattativa con la Juventus per i cartellini di Higuain, Caldara e Bonucci.

La dirigenza capitolina avrebbe intenzione di inserire nell'operazione il cartellino di Diego Perotti, in uscita dal club giallorosso dopo i numerosi arrivi nel reparto offensivo. Uno scambio che ovviamente non avverrebbe alla pari, data la differenza di età tra i due calciatori, ma che dovrebbe vedere la Roma versare al Milan anche un conguaglio compreso tra i 15 e i 18 milioni di euro. Monchi pare aver già proposto questa idea di mercato all’agente di Suso, Alessandro Lucci, durante i colloqui con il procuratore per il rinnovo di contratto Alessandro Florenzi, che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni.

La prima alternativa all'esterno spagnolo sarebbe Domenico Berardi, giocatore che Eusebio Di Francesco conosce benissimo, visto che i due hanno lavorato assieme al Sassuolo per diverse stagioni. Il club neroverde pretende però circa 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore classe 1994. Cifra che la Roma non ha intenzione di spendere, dato che Berardi arriva per di più da una stagione assolutamente negativa.

In caso di partenza di Suso, il Milan potrebbe invece accelerare per l'acquisto di Bernard, esterno brasiliano svincolatosi dallo Shakhtar Donetsk, per il quale sono già stati avviati i primi discorsi.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 13:35