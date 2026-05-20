Milan, Ambrosini contro Cardinale: “Maldini? Lo hanno liquidato in maniera indecente”. Il retroscena su Leonardo

L’ex capitano rossonero torna sulla separazione tra il Milan e Paolo Maldini, criticando apertamente la gestione della proprietà. Poi il retroscena su Leonardo e sul percorso che ha trasformato Maldini in dirigente.

Le parole di Massimo Ambrosini riaprono una ferita che nel mondo Milan non si è mai realmente chiusa. A distanza di tempo dall’addio di Paolo Maldini, il rapporto tra una parte importante della tifoseria rossonera e la proprietà guidata da Gerry Cardinale continua infatti a essere segnato da tensioni, incomprensioni e rimpianti. L’ex capitano del Milan, parlando a Cronache di Spogliatoio, ha affrontato senza giri di parole il tema della separazione tra il club e una delle figure simbolo della storia rossonera, criticando soprattutto le modalità con cui sarebbe stata gestita la rottura. Un intervento forte, diretto, che fotografa ancora una volta la distanza emotiva tra il Milan attuale e il suo passato recente. E proprio attorno alla figura di Maldini continuano a intrecciarsi nostalgia, identità e interrogativi sul futuro della società. Come se non fosse mai realmente andato via.

Ambrosini attacca la proprietà: “Maldini liquidato in maniera indecente”

Il passaggio più forte dell’intervista riguarda senza dubbio il modo in cui Paolo Maldini ha lasciato il Milan. Ambrosini è stato molto netto nel giudizio sulla gestione della vicenda da parte della proprietà: “Maldini può tornare? Ad oggi c’è solo una condizione per far sì che Paolo ritorni al Milan. Deve cambiare la proprietà”. Una frase che fotografa perfettamente la distanza esistente tra Maldini e l’attuale dirigenza rossonera, ma soprattutto il peso emotivo che quella rottura continua ad avere all’interno dell’ambiente milanista. L’ex centrocampista ha poi rincarato ulteriormente la dose parlando delle modalità con cui sarebbe stata presa la decisione: “Dopo quello che hanno fatto, liquidandolo in maniera indecente nel giro di dieci minuti, quello che chiude questa possibilità è questo fattore qui”. Un’accusa molto dura, che sottolinea non tanto la scelta tecnica in sé, quanto il modo in cui sarebbe stata gestita una figura considerata simbolica per la storia del club. Ambrosini ha comunque ribadito di credere ancora nella voglia di Maldini di restare nel calcio: “Che lui possa tornare, che abbia voglia di tornare, che abbia tanto da dare al calcio sì, che lui abbia una preferenza è abbastanza evidente”.

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Il retroscena su Leonardo: “Paolo disse subito di non sentirsi pronto”

Uno dei passaggi più interessanti dell’intervento riguarda invece il racconto della trasformazione di Maldini da ex calciatore a dirigente. Ambrosini ha spiegato come Paolo abbia affrontato quel percorso con umiltà e consapevolezza, senza pensare che il proprio nome bastasse automaticamente per ricoprire un ruolo così delicato. In questo senso, secondo l’ex capitano rossonero, Leonardo avrebbe avuto un ruolo decisivo nella sua crescita professionale. “Paolo ha imparato a fare questa cosa qui, a fare il dirigente. Tutto quello che si portava dietro non gli è stato sufficiente all’inizio, perché Paolo ha dovuto imparare da Leonardo prima di tutto”, ha raccontato Ambrosini. Poi il retroscena che descrive bene l’approccio iniziale di Maldini: “Quando Paolo arriva, dice a Leo: ‘Io questa roba non la riesco a fare’. Lui è arrivato e si è messo a guardare”. Un’ammissione importante, che secondo Ambrosini racconta la grande intelligenza di Maldini nell’affrontare un ruolo completamente diverso rispetto a quello vissuto per anni sul campo. L’ex centrocampista ha poi aggiunto: “Lui ha secondo me un’autonomia intellettuale che gli ha consentito di crescere in credibilità. Non penso che un ex giocatore in automatico possa essere un bravo dirigente”. Una riflessione che allarga il discorso anche al calcio moderno, dove sempre più ex campioni cercano spazio nei club senza però riuscire sempre a trasformare il proprio carisma in competenze dirigenziali reali.

Il fantasma di Maldini

A distanza di tempo, il nome di Paolo Maldini continua inevitabilmente a riemergere ogni volta che il Milan attraversa momenti di difficoltà o tensione interna. Le dichiarazioni di Ambrosini confermano quanto il suo addio sia stato vissuto da molti tifosi e da una parte dell’ambiente come una rottura molto più profonda rispetto a un semplice cambio dirigenziale. Maldini rappresentava infatti non soltanto una figura tecnica, ma anche un simbolo di appartenenza, continuità e identità storica. Ed è proprio questo aspetto che continua a rendere il tema così sensibile attorno al mondo rossonero. Perché il dibattito non riguarda soltanto il valore del dirigente Maldini, ma anche il rapporto tra il Milan attuale e il proprio passato. Un legame che, almeno emotivamente, molti tifosi sentono ancora lontano dall’essere davvero ricostruito.