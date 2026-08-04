Milan, Amorim aziendalista puro sul mercato: apre alla permanenza di Leao, stuzzica Modric e snobba l’Inter

Alla vigilia del derby l’allenatore ha parlato della campagna acquisti e speso elogi per Rafa, facendo intendere di essere pronto a integrarlo nel suo progetto

È una conferenza stampa da aziendalista puro quella tenuta da Ruben Amorim alla vigilia del derby di Perth tra il suo Milan e l’Inter, partita che però il tecnico ha parzialmente snobbato… Davanti ai giornalisti l’allenatore ha promosso il mercato rossonero, stuzzicato Luka Modric e aperto alla permanenza di Rafa Leao.

Milan, Amorim snobba il derby con l’Inter

Il derby è sempre il derby, ma il Milan di oggi deve pensare soprattutto alla prima di campionato col Torino. Questo, in sintesi, il pensiero di Ruben Amorim che nella conferenza stampa della vigilia, dopo aver ricordato Franco Baresi, ha sminuito l’importanza della gara di Perth contro l’Inter. “Essere il campione del pre-campionato non è importante – ha detto chiaro e tondo Amorim – L’unica cosa che conta davvero è quando, a Torino il 23 agosto, l’arbitro fischierà l’inizio della gara. Contro l’Inter vogliamo vincere, ma vogliamo anche prepararci per quella partita contro il Torino”.

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Milan, Amorim aziendalista sul mercato

Oltre a snobbare il derby, davanti ai giornalisti Amorim ha parlato anche del mercato, uno dei temi caldi in casa Milan. Sulla campagna acquisti la sua è una posizione da aziendalista puro. “Sono davvero contento della squadra che ho – ha detto il tecnico rossonero – Abbiamo anche un’idea per il mercato, a volte è possibile realizzarla, a volte no. Ma la cosa più importante è questa: se dovessimo iniziare la stagione con questa squadra, penso che saremo competitivi in ogni partita e che potremo vincere ogni partita”. Il messaggio è chiaro: massima fiducia sia nelle operazioni del club che nella rosa attualmente a disposizione.

Amorim apre alla permanenza di Leao

E della rosa del Milan, oggi, fa ancora parte anche Rafa Leao. Nelle scorse settimane l’attaccante ha dichiarato di voler cambiare aria, ma la trattativa per il passaggio del portoghese al Fenerbahce si è bloccata. Intanto lui ha raggiunto Perth dove l’atmosfera con i compagni e Amorim sembra più che serena. “Tutti i giocatori stanno lavorando davvero bene: sia quelli che hanno iniziato dal primo giorno sia quelli che sono arrivati dopo”, ha confermato il tecnico prima di aprire ufficialmente alla possibilità che Leao resti al Milan.

“Rafa è fortunato a essere in un club come il Milan, quindi dovrebbe essere felice. Io sento che è felice e motivato – ha aggiunto Amorim -. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, ma sento che il gruppo è davvero unito. E non ho visto alcuna differenza in Leao rispetto agli altri ragazzi”. Insomma, le premesse perché Leao e il Milan continuino insieme ci sono tutte, almeno per Amorim.

Amorim stuzzica Modric

Infine, l’allenatore portoghese non si è risparmiato dallo stuzzicare Luka Modric. “Luka è davvero umile, ha un’esperienza enorme e io lo tratterò come un giocatore normale. Dovrà lottare per conquistarsi il posto, ma naturalmente è un giocatore speciale”, ha dichiarato l’allenatore del Milan, pungolando il 40enne fuoriclasse croato. Prima di precisare, ovviamente, che un Milan con Modric è più forte. “Abbiamo fatto tanto per averlo con noi almeno per un’altra stagione e sono davvero contento di lui”, ha chiarito Amorim prima di innescare potenziali polemiche.