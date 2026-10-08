Milan, Amorim l’aziendalista: spegne il caso Ramos e promuove il mercato, allo studio la mossa per liberare Moreira

Il tecnico ha minimizzato i problemi in fase realizzativa del connazionale e sottolineato l’intesa con la dirigenza in estate. Intanto lavora a una nuova veste tattica per sfruttare il talento belga

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sono parole da aziendalista puro quelle che Ruben Amorim ha pronunciato a Dazn, minimizzando il problema del gol che attanaglia Gonçalo Ramos in rossonero e promuovendo il mercato condotto dalla dirigenza in estate. Intanto il tecnico portoghese è pronto a varare un nuovo sistema di gioco per esaltare le doti di Diego Moreira.

Milan, Amorim aziendalista su Ramos

“Il Milan è una delle mie squadre fin da quando ero bambino”. Così Ruben Amorim ha aperto l’intervista concessa a Dazn, con una dichiarazione d’amore nei confronti rossoneri accompagnata poi da una serie di risposte da aziendalista puro sugli argomenti più problematici di questa prima parte di stagione. Argomenti come la mancanza di gol di Gonçalo Ramos, autore di una sola rete in rossonero (contro il Vezia l’ormai lontano 28 agosto) ma capace di segnare in 3 delle 4 partite di Nations League disputate col Portogallo.

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Milan, Amorim spegne il caso Ramos

Una differenza di rendimento puramente casuale, secondo Amorim, che ha difeso Ramos affermando di essere pienamente soddisfatto delle sue prestazioni col Milan. “Non ho intenzione di dire che Ramos debba correre di meno per segnare di più, non lo dirò mai di un giocatore – le parole dell’allenatore rossonero – . Prima di tutto, la cosa fondamentale è che stiamo segnando, ed è questo ciò che conta di più. Poi so bene che un attaccante ha bisogno di fare gol, e lui segnerà”.

Per Amorim è solo un caso se Ramos finora ha segnato poco col Milan. “Se guardate nella Nazionale, penso che abbia meno opportunità di andare a segno che col Milan – ha sottolineato il tecnico – . A volte il calcio è così, ma sta lavorando duramente e se stiamo segnando è anche grazie a Ramos. Deve solo continuare ad aiutare la squadra e a fare quello che sta facendo: i gol arriveranno di sicuro”.

Milan, Amorim promuove il mercato rossonero

Dopo Ramos, Amorim fa sfoggio di aziendalismo promuovendo a pieni voti il mercato estivo del Milan. “Sono davvero felice perché fin dal primo giorno ho sentito che stiamo facendo tutto insieme, e questa è la cosa più importante per me – ha dichiarato l’allenatore evidenziando l’intesa col club in campagna acquisti – Poi stiamo cercando di aiutare il club non solo per l’oggi, ma anche per il futuro: abbiamo preso giocatori già pronti come Ramos, che è già campione d’Europa, ma vogliamo anche portare talenti come Diego Moreira, per esempio”.

Amorim e la mossa per esaltare Moreira

E proprio per esaltare le qualità del talento belga prelevato dallo Strasburgo Amorim sta studiando una variazione tattica che potrebbe debuttare nella partita di domenica in casa del Sassuolo. L’allenatore portoghese è infatti pronto ad abbandonare il dogma del 3-4-2-1 per passare al 4-4-2, sistema di gioco già visto nella fase finale della gara vinta per 3-0 sul Lecce proprio con l’ingresso in campo di Moreira.

L’idea è quella di schierare il belga da esterno mancino, coprendogli le spalle con un altro laterale con doti più difensive (Bartesaghi, dato l’infortunio di Estupiñan): una mossa studiata per sfruttare la capacità di attaccare la profondità di Moreira e la sua abilità nel cross. Nel 4-4-2, inoltre, Pulisic avrebbe più libertà per muoversi alle spalle o ai lati di Ramos, mentre Gila, schierato da terzino, potrebbe assicurare maggiore copertura alle avanzate di Chukwueze sulla fascia destra.