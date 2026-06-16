Milan, Capello boccia Amorim e attacca la società: “E’ tutto alla rinfusa”. Zazzaroni: “Il portoghese è come Allegri”

Ufficiale l’arrivo dell’allenatore portoghese ex Manchester United e Sporting Lisbona, trova una situazione complicata e molto scetticismo. Capello: “Ha poca conoscenza del nostro campionato”

Ruben Amorim è il nuovo tecnico del Milan. Toccherà a lui il compito di risolve il rossonero dopo una stagione, ma sarebbe meglio dire, un finale di stagione decisamente da incubo. Il tecnico portoghese ha le stesse ambizioni del Diavolo, provare a rilanciarsi dopo un periodo negativo che nel suo caso è coinciso con l’avventura al Manchester United. Ma lo scetticismo intorno al suo arrivo non manca a cominciare da quello di una leggenda rossonera come Fabio Capello.

Lo scetticismo di Fabio Capello

Per i tecnici stranieri c’è sempre un po’ di scetticismo, la scuola italiana continua a essere molto forte e arrivare in serie A presenta a tutti il compito. Ma forse per Ruben Amorim la strada è ancora un po’ più in salita. Il Milan è reduce da un finale di stagione da incubo con la mancata qualificazione alla Champions League che sembrava cosa fatta, e a cui è l’azzeramento dei quadri societari fino ad arrivare all’esonero di Massimiliano Allegri.

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Una situazione complicata in cui mettere le mani e intorno al portoghese c’è anche un po’ di scetticismo, quello che dimostrano le parole di Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport: “E’ un doppio salto nel vuoto, sia per lui che per i rossoneri. Dovranno spiegargli che il Milan è un club con una storia da onorare. Pagherà la poca conoscenza del nostro campionato e credo che anche in Inghilterra sia stato uno dei fattori negativi. E’ molto diverso se una squadra la conosci o se l’hai vista solamente in video. Per questo penso che sia un po’ un azzardo”.

L’attacco a Cardinale

Le parole più dure però Don Fabio le riserva alla società. Le ultime settimane sono state all’insegna della confusione con la decisione sul tecnico da scegliere e sull’assetto societario da impostare che hanno tardato ad arrivare. E su questo arriva un attacco a Gerry Cardinale: “Sento parlare di tanti riunioni, molti nomi e idee confuse – continua l’ex allenatore del Milan – Chi comanda? Chi prende le decisioni? Chi sta facendo il mercato? Ci sono tanti punti interrogativi. Non c’è programmazione. Sembra tutto alla rinfusa. Anche sui nomi per la panchina che si sono sentiti, tantissimi e diversi tra loro. Credo che sia il manifesto della confusione che regna in casa Milan”.

Zazzaroni punge: “E’ come Allegri”

Sull’arrivo di Amorim c’è anche il punto di vista del direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni che punta su un’angolazione diversa. Il giornalista è uno di quelli che ha sempre difeso il lavoro di Massimiliano Allegri e ora prova a mettere in evidenza l’incongruenza di puntare su un allenatore come il portoghese, che come stile di gioco considera simile al toscano: “Nelle ultime ore qualcuno ha convinto Cardinale a prendere Ruben Amorim, che dopo il fallimento di Manchester, era stato avvicinato al Benfica – scrive nel suo editoriale per il CorSport – che non avrebbe potuto assumerlo per i suoi trascorsi allo Sportoing. Il bello di Amorim, che gode di buona stampa e sa fare gruppo, è il principio tattico: il suo specifico sono la difesa a tre e il contropiede, proprio gli elementi contestati ad Allegri. Ma chissenefrega: Amorim sarà seguito con affetto da tutti gli anti-allegriani. Fino ai primi capitomboli. Vedi Motta alla Juve”.