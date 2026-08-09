Milan, Amorim: è l’ora dei tagli, tutti i bocciati dopo il tonfo col Chelsea che andranno via

Il ko con il Chelsea ha lasciato più dubbi che certezze al Milan di Amorim. Ora il tecnico dovrà decidere chi resta e chi sarà sacrificato sul mercato.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il viaggio in tournée ha lasciato a Ruben Amorim più interrogativi che certezze. Dopo i segnali incoraggianti mostrati nel derby contro l’Inter, il Milan è andato incontro a una prestazione decisamente più negativa contro il Chelsea, facendo emergere vecchi problemi e nuove riflessioni. A poco più di due settimane dall’inizio del campionato, il tecnico portoghese deve ancora definire con precisione la propria squadra. Ecco perché il ritorno a Milanello sarà fondamentale: la dirigenza dovrà confrontarsi con Amorim per stabilire i giocatori da confermare e quelli da mettere sul mercato.

Difesa da rifare, ma attenzione alla cessione di Tomori

È soprattutto il reparto arretrato ad aver bisogno di nuove valutazioni. Il Milan ha affrontato la tournée senza Mike Maignan, elemento fondamentale per dare sicurezza e organizzazione alla linea difensiva, e senza il secondo portiere. Anche Mario Gila, uno degli acquisti più importanti dell’estate, ha avuto pochissimo tempo per mettersi in mostra prima dell’infortunio. L’idea di una difesa composta da Gila, Gabbia e Pavlovic resta possibile, ma proprio per questo bisognerà ragionare con attenzione sul futuro di Fikayo Tomori. L’inglese, infatti, possiede caratteristiche differenti e soprattutto una velocità nei recuperi che gli altri centrali non hanno: cederlo senza una precisa alternativa potrebbe essere un rischio.

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Fofana sul mercato, Musah convince: Ricci da valutare

Anche il centrocampo deve ancora trovare le proprie gerarchie. La coppia teoricamente titolare dovrebbe essere composta da Luka Modric e Adrien Rabiot, ma i due non hanno ancora potuto giocare insieme: il francese deve ancora rientrare dopo gli impegni con la propria nazionale, mentre il croato ha mostrato durante la tournée di avere ancora qualità e personalità. Dietro di loro, le indicazioni sono state contrastanti. Youssouf Fofana è sul mercato, ma ha comunque fornito segnali moderatamente positivi, mentre Yunus Musah ha mostrato qualcosa di interessante. Meno convincenti, invece, le prestazioni di Samuele Ricci, che dovrà sfruttare le prossime settimane per scalare le gerarchie di Amorim.

Leao resta in bilico, il Milan aspetta l’offerta giusta

Il caso più delicato resta però quello di Rafael Leao. Il portoghese ha giocato soltanto una parte della tournée, offrendo una prova discreta nel derby e una prestazione negativa nel primo tempo contro il Chelsea. Il suo futuro, tuttavia, non dipende soltanto da Amorim: in caso di un’offerta importante, il Milan sarebbe disposto a valutare la cessione. Sul giocatore resta forte l’interesse del Galatasaray, mentre lo stesso Leao avrebbe già manifestato la volontà di cambiare aria. Una sua partenza rappresenterebbe però una perdita tecnica importante, soprattutto considerando l’arrivo di Gonçalo Ramos, chiamato a dimostrare di poter essere un protagonista assoluto dopo le difficoltà vissute al Paris Saint-Germain.

Amorim deve scegliere: chi resta e chi può partire

Il prossimo passaggio sarà quindi decisivo per il Milan. La tournée ha fornito indicazioni utili, ma anche mostrato quanto il progetto di Amorim sia ancora in costruzione. Fofana è tra i giocatori destinati a essere valutati sul mercato, mentre il futuro di Tomori e Leao merita una riflessione separata, proprio per il peso che entrambi potrebbero avere nella nuova squadra. Anche gli equilibri sulle fasce sembrano più definiti, con Bartesaghi e Saelemaekers capaci di lasciare indicazioni positive. Ora toccherà ad Amorim e alla dirigenza trasformare le sensazioni dell’estate in decisioni concrete: i prossimi venti giorni saranno fondamentali per completare la rosa e ridurre i dubbi prima dell’inizio del campionato.