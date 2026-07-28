Milan, Amorim manda un messaggio a Leao, si adatta allo stile rossonero e svela: “Fatto un sforzo per tenere Modric”

Il tecnico rossonero parla per la prima volta dalla tournée australiana. Fiducia in Leao, elogio a Modric e una promessa: niente più tuta in panchina.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’avventura di Ruben Amorim sulla panchina del Milan entra nel vivo con la tournée in Australia. Nella prima conferenza stampa a Perth il tecnico portoghese ha affrontato tutti i temi principali del momento, dal futuro di Rafael Leao all’importanza di Luka Modric, senza dimenticare gli obiettivi della nuova stagione. Il messaggio è stato chiaro: prima del singolo viene sempre il gruppo. Amorim ha poi svelato anche un curioso cambiamento personale, spiegando che da questa stagione lascerà la tuta per presentarsi in panchina con un abbigliamento più elegante, in linea con la tradizione del club e con lo stile di Milano.

Il messaggio a Leao: “Le regole valgono per tutti”

Tra gli argomenti più attesi c’era inevitabilmente Rafael Leao, che raggiungerà il gruppo dopo gli impegni estivi e continua a essere al centro delle indiscrezioni di mercato. Amorim ha scelto una linea molto netta, evitando qualsiasi polemica. Per il tecnico portoghese il portoghese resta un giocatore del Milan finché non ci saranno sviluppi concreti e sarà trattato come tutti gli altri componenti della rosa. Al suo arrivo parlerà con lui, così come con gli altri calciatori rientrati dal Mondiale, per spiegare idee e principi di gioco. Il concetto ribadito più volte è semplice: nessuno avrà corsie preferenziali e ogni posto dovrà essere conquistato sul campo.

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Modric al centro del progetto rossonero

Amorim ha speso parole importanti anche per Luka Modric, confermando quanto il croato sia considerato fondamentale per la crescita della squadra. Il tecnico ha spiegato che il Milan ha compiuto uno sforzo importante per trattenerlo in rosa, convinto che la sua esperienza possa fare la differenza sia dentro sia fuori dal campo. Pur sottolineando che verranno valutate con attenzione le sue condizioni fisiche dopo il Mondiale, l’idea è quella di vederlo protagonista anche nelle amichevoli australiane. Secondo Amorim, in un calcio sempre più intenso conta anche la rapidità di pensiero, una qualità che Modric continua a possedere ai massimi livelli e che sarà preziosa soprattutto per una squadra che vuole costruire il proprio gioco attraverso il possesso del pallone.

Un Milan giovane, ma con leader esperti

Il nuovo allenatore rossonero ha spiegato quale sarà la filosofia della squadra che intende costruire. L’obiettivo è valorizzare i tanti giovani presenti in rosa, affiancandoli però a calciatori di grande esperienza capaci di guidarli nella crescita. Modric rappresenta il simbolo di questa idea, ma non sarà l’unico punto di riferimento dello spogliatoio. Amorim vuole un gruppo competitivo, disposto a rischiare pur di aprire un nuovo ciclo, senza perdere di vista la storia e l’identità del club. Una ricostruzione che richiederà tempo, ma che dovrà poggiare su basi solide sia dal punto di vista tecnico sia sotto l’aspetto caratteriale.

Dal sogno Milan alla giacca in panchina

Nel corso della conferenza Amorim ha parlato anche del significato personale di questa nuova esperienza. Ha raccontato di essere tifoso del Milan fin da bambino e di vivere la possibilità di allenare i rossoneri come la realizzazione di un sogno. Allo stesso tempo ha riconosciuto che in un club di questo livello contano soprattutto i risultati e che ogni giudizio passerà dalle prestazioni della squadra. Tra i passaggi più curiosi c’è stato anche quello dedicato al suo nuovo look: dopo aver spesso indossato la tuta nelle precedenti esperienze, ha spiegato che da allenatore del Milan si presenterà in panchina con giacca e abiti più eleganti. Una scelta suggerita anche dal suo staff, ma che considera naturale per rappresentare una città come Milano e un club che ha sempre legato la propria immagine allo stile oltre che ai successi sportivi.