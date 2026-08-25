Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Se c’è una società che ha speso tanto sul mercato quella è sicuramente il Milan, il Diavolo sta cambiando tanto ma attenzione a pretendere tutto e subito sol perchè si son spesi 160 milioni. Amorim non deve fare la fine di Fonseca: ha inventato Loftus-Cheek trequartista, sta facendo rinascere Chukwueze e Musah, ha lanciato Cisse che veniva dal Catanzaro, ha fatto fuori 6-7 della vecchia guardia, tra cui Leao, è obbligatorio dargli tempo. Magari le sue si riveleranno splendide utopie ma adesso lasciate sognare sia lui che i tifosi. Il Diavolo stavolta vuol far le pentole e pure i coperchi.