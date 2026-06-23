Milan, Amorim parte dai senatori: la strategia per trattenere Modric, Rabiot e Maignan

Il tecnico avrà un colloquio con il centrocampista croato subito dopo i Mondiali, più intricata la situazione del francese. Il Chelsea sempre vigile sul portiere

Si parte dalle basi, in edilizia come nel calcio, se vogliamo abusare della metafora di una squadra di calcio concepita come un palazzo. Il Milan è da ricostruire, almeno in parte, e se le fondamenta non venissero toccate, sarebbe già un buon inizio.

Amorim disegna il Milan

Il nuovo allenatore dei rossoneri, Ruben Amorim, ha messo subito le carte in chiaro: bisogna trattenere i senatori, i giocatori veramente importante attorno ai quali edificare il tutto. Dunque, il primo obiettivo in sede di calcio mercato è non perdere gente come Luka Modric, Adrien Rabiot e Mike Maignan, ovvero l’asse portante della squadra per caratura, qualità e leadership.

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Modric il punto di partenza

Sul tavolo ci sono diverse situazioni da chiarire, alcune più semplici, altre decisamente più complesse. Il caso meno delicato riguarda Luka Modric. Il centrocampista croato aveva firmato un accordo annuale con il club rossonero, corredato da un’opzione per una seconda stagione. Fin dall’inizio, però, le parti avevano concordato di rinviare ogni valutazione sul futuro al termine degli impegni stagionali.

Modric-Amorim, incontro dopo i Mondiali

Modric sta riflettendo su diverse possibilità. Oltre alla permanenza a Milano, resta aperta l’ipotesi del ritiro dopo il Mondiale, così come quella di un ingresso nell’organigramma dirigenziale del Real Madrid, su invito del presidente Florentino Perez. Due scenari che segnerebbero l’inizio di una nuova fase della sua carriera. Molto dipenderà dalle motivazioni del giocatore: la prospettiva di disputare la Champions League avrebbe rappresentato uno stimolo importante, mentre l’Europa League appare meno affascinante. Per questo Amorim dovrà lavorare sul piano della convinzione. Un confronto più approfondito è comunque atteso dopo il Mondiale.

Rabiot e l’ipotesi Napoli

Più intricata la situazione di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese potrebbe essere tentato dall’idea di raggiungere Massimiliano Allegri a Napoli. Il tecnico, con cui ha instaurato un rapporto privilegiato negli anni, lo vorrebbe come punto di riferimento della sua nuova squadra. Tuttavia, Rabiot è legato da un contratto con il Milan e un eventuale trasferimento richiederebbe un’offerta economica significativa da parte del club partenopeo, tale da soddisfare le richieste della dirigenza rossonera.

Maignan, occhio al Chelsea

Un discorso simile vale per Mike Maignan. Il portiere francese continua a essere seguito con attenzione dal Chelsea, che potrebbe tornare all’assalto nelle prossime settimane. Il Milan, però, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi giocatori più rappresentativi. Per convincere il club a cedere il numero uno servirebbe una proposta di alto livello, anche perché l’eventuale partenza imporrebbe la ricerca di un sostituto all’altezza, operazione tutt’altro che semplice. Tra interessamenti, offerte possibili e riflessioni personali, il compito del Milan sarà quello di trattenere i propri leader e convincerli a sposare il progetto tecnico del futuro.