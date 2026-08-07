Una frase pronunciata dall’allenatore alla vigilia dell’amichevole col Chelsea annuncia una serie di addii: a salutare potrebbero essere anche diversi “titolarissimi” con Allegri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Ruben Amorim si prepara a realizzare il suo repulisti all’interno dell’organico del Milan, il club ha troppi giocatori e per il tecnico portoghese è arrivato il momento di indicare quelli che non rientrano nel suo progetto tecnico: da Fikayo Tomori a Youssouf Fofana, ecco quali rossoneri – anche tra quelli che furono “titolarissimi” della squadra di Massimiliano Allegri – potrebbero fare le valigie.

Milan, Amorim ha troppi giocatori

Il Milan è volato in Australia e Indonesia con 34 giocatori, di cui 25 membri della prima squadra e 9 giovani, mentre sono rimasti a Milanello o a casa gli infortunati Gimenez e Pulisic e i francesi Maignan e Rabiot, reduci dal Mondiale 2026. In totale, dunque, Ruben Amorim può contare su 29 giocatori più i Primavera e un paio di rinforzi che dovranno arrivare dal mercato: decisamente troppi.

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Ecco perché nella conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole di Giacarta con il Chelsea il tecnico portoghese ha chiarito che nella prossima settimana, quando il Milan tornerà in Europa, il suo primo compito sarà quello di indicare i calciatori che non faranno parte del suo progetto.

Milan, Amorim annuncia il repulisti

“La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni – ha annunciato Amorim -. Il gruppo è numeroso e siamo arrivati al momento in cui ho bisogno di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni per fare le scelte giuste”. In poche parole, l’allenatore portoghese procederà a “tagliare” i giocatori in esubero, che poi verranno messi sul mercato nella speranza di ricevere offerte nella seconda metà di agosto.

Non è detto che il Milan riesca a vendere tutti gli elementi indicati da Amorim, alcuni potrebbero restare in vista di sistemazioni future o nella speranza di riconquistare la fiducia del tecnico. Ma chi verrà tagliato da Amorim finirà necessariamente ai margini del nuovo Milan.

Tomori e Fofana, da titolari a esuberi

Ma chi sono oggi i giocatori che rischiano il taglio? Difficile compilare un elenco dettagliato, non è però escluso che tra gli esuberi possano finire elementi che sono stati centrali nel Milan della passata stagione, con Massimiliano Allegri. L’indiziato numero uno è Tomori, difensore poco adatto al gioco del portoghese – Amorim ama i centrali abili nel gioco col pallone, in grado di impostare – e che sulla carta è stato già rimpiazzato dall’arrivo di Gila. Anche Fofana, pilastro del Milan allegriano, rischia: nel nuovo 3-4-2-1 di Amorim il duo Rabiot–Modric sembra intoccabile in mezzo, con giocatori come Ricci e Jashari, più tecnici del francese, in vantaggio per il ruolo di prime riserve.

Da Musah a Estupiñan, i possibili partenti

A centrocampo ha qualche chance in più di restare Musah, rientrato dal prestito all’Atalanta: come Fofana non è il profilo di centrocampista preferito da Amorim, ma la sua duttilità potrebbe aiutarlo a essere confermato, magari come alternativa a Chukwueze sulla fascia destra. Per quel ruolo, però, occhio alle quotazioni di Terracciano, 23enne che per la sua versatilità potrebbe ottenere la conferma. Il destino di Estupiñan, invece, è legato soprattutto al mercato: dovesse arrivare qualche offerta, il Milan lo lascerebbe andare senza grandi rimpianti. Ad oggi, però, Bartesaghi è l’unico esterno mancino puro a disposizione di Amorim.

La scelta più complicata, infine, potrebbe essere quella su Gimenez: Amorim ha elogiato le potenzialità di Camarda, ma non è ancora chiaro se il 18enne abbia davvero scavalcato il messicano nel ruolo di prima alternativa a Ramos.