Milan, Amorim presentato da Cardinale come l’anti-Allegri: Maignan e Pulisic col mal di pancia, la nuova era inizia senza top player?    

Nel comunicato che ufficializza l’ingaggio del portoghese il proprietario prende nettamente le distanze dall’ex allenatore. Intanto l’ex United rischia di trovare una rosa impoverita

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Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo tecnico del Milan: nel comunicato del club emerge forte la voglia di voltare pagina da parte di Gerry Cardinale, che ha presentato il portoghese quasi come un “anti-Allegri”. Ma che squadra troverà il nuovo allenatore? Mike Maignan e Christian Pulisic hanno il “mal di pancia”, la nuova stagione potrebbe iniziare senza top player.

Milan, la svolta con Amorim

Con l’arrivo di Ruben Amorim il Milan compie una svolta netta rispetto alla scorsa stagione: questo il messaggio che il club rossonero ha provato a inviare a media e tifosi col comunicato che ha annunciato in via ufficiale l’ingaggio dell’allenatore portoghese. La nota riporta le parole di Gerry Cardinale, proprietario del Milan che ha voluto sottolineare come la scelta di Amorim sia funzionale al progetto della società rossonera.

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“Il suo percorso allo Sporting è stato straordinario e rispecchia esattamente lo stile di gioco che stiamo cercando – ha affermato Cardinale nel comunicato – È uno dei tecnici più preparati e innovativi della nuova generazione europea: giovane, ambizioso, con una chiara identità calcistica e un approccio tattico ben definito”.

Amorim l’anti-Allegri per Cardinale

Cardinale ha poi approfondito quest’ultimo concetto con parole che sembrano scelte proprio per segnare una netta differenza rispetto al Milan della scorsa stagione: Amorim viene presentato dal proprietario rossonero come “l’anti-Allegri”, criticato per tutto l’anno da una fetta della tifoseria rossonera per il calcio sparagnino e difensivista.

“Ruben crede in un calcio offensivo e ad alta intensità”, ha chiarito Cardinale, che con la frase successiva ha preso di fatto le distanze dalla cultura difensivista di Allegri. “La sua filosofia – ha proseguito il numero uno di Redbird parlando di Amorim – si sposa perfettamente con la nostra visione, e le sue qualità di leadership, unite alla capacità di far crescere i calciatori, ci hanno colpito profondamente. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel Club”.

I mal di pancia di Maignan e Pulisic

Ma quale Milan troverà Amorim? Con quali giocatori potrà provare a praticare il suo calcio “offensivo e ad alta intensità”. Il rischio è che il tecnico portoghese inizi a lavorare con una squadra priva di top player. Il suo connazionale Rafa Leao ha già annunciato che considera chiusa la sua avventura al Milan ed anche Luka Modric ha parlato al passato della sua esperienza in rossonero. Adrien Rabiot è nel mirino del Napoli, mentre oggi il Corriere della Sera ha riportato i “mal di pancia” di due elementi chiave che parevano inamovibili: sia Mike Maignan che Christian Pulisic, infatti, avrebbero dato mandato ai propri agenti di trovare una squadra capace di presentare al Milan una proposta di acquisto del loro cartellino.

Al Milan pare iniziata la fuga dei campioni: riuscirà Amorim a far cambiare loro idea e coinvolgerli nel suo nuovo progetto di calcio di stampo europeo?