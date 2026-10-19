Il tecnico rossonero stava per sostituire il mediano troppo nervoso, difende il terzino prendendosi ogni responsabilità e spiega il crollo nella mezzora finale

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un’ora da Champions e mezzora da serie B. Il Milan double-face visto con l’Atalanta entusiasma e preoccupa: può una squadra che vince 3-0 e che sembra in pieno possesso della gara arrivare col fiatone al 90′ e rischiare la beffa? A San Siro la Dea ha sfiorato il 3-3 e ora si tratta di vedere il bicchiere se è mezzo vuoto o mezzo pieno.

Lo sfogo di Rabiot

Ha pochi dubbi Rabiot che è stato il vero leader del Milan: suo il gol del 2-0 dopo aver rischiato però il rosso per insulti all’arbitro. Il francese fa accuse precise: “Negli ultimi 30 minuti del secondo tempo abbiamo perso il filo della partita. È un problema perché con un secondo tempo fatto così, il primo non vale niente. Fortunatamente abbiamo vinto questa partita ma non so alla fine se lo abbiamo meritato così tanto. Per questo sono un po’ arrabbiato nonostante la vittoria… e avevamo bisogno dei tre punti. Non possiamo fare un primo tempo del genere e poi crollare così”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rabiot non fa nomi e cognomi ma quasi: “Non è un tema fisico ma di testa. Eravamo sopra di 3 gol e poi abbiamo abbassato la tensione e la concentrazione. Quando affronti una squadra con giocatori così di qualità puoi rischiare anche di pareggiare o pedere la partita. Lo avevo già detto anche dopo il Sassuolo che dobbiamo migliorare su queste cose, perché la mentalità è una cosa fondamentale. Abbiamo fatto tanti cambi ma secondo me quelli che entrano devono fare di più, entrare bene in partita”. Nel mirino quindi chi è subentrato dalla panchina, ovvero Estupinan, Jashari, Hutchinson. Loftus-Cheek e Tomori, nonostante sia entrato solo all’85’

La risposta di Amorim

Amorim intanto ha dovuto riflettere prima di lasciare in campo il nervosissimo Rabiot: “È molto importante per noi. Se avessi pensato che stava rischiando il rosso, lo avrei cambiato, ma mi dava la sensazione di controllo e stabilità, avevo anche parlato con lui nello spogliatoio”.

Non è la prima volta che Rabiot parla di carenza di mentalità: “Rabiot è un giocatore speciale, e ricordo che ha detto la stessa identica cosa per la nazionale. E stiamo parlando di ragazzi che hanno vinto tutto, perfino un Mondiale. Ho sentito che la squadra non meritava di finire la partita con questo sapore amaro, con questa sensazione che abbiamo avuto nel finale. Quindi non è solo una questione di mentalità, ma di come ci sentiamo.

Non dirò che è stato solo per la stanchezza, perché un minuto prima, quando tutto andava bene, non erano stanchi, e poi la situazione è cambiata completamente. Quindi è un fattore principalmente mentale: solo a quel punto ti accorgi di quanto sei stanco, anche perché l’Atalanta ha iniziato a crederci. Rabiot è molto emotivo quando parla a fine gara, e a me piacciono davvero tanto i giocatori emotivi”.

Il caso Estupinan

Ci sono stati dei fischi per Estupinan e qui il tecnico rossonero si prende le sue responsabilità: “Anche in altri club succede che a volte ai tifosi non piacciano troppo certi giocatori. Dobbiamo aiutare Estupinan, dobbiamo aiutare i tifosi a capire chi è Estupinan: e posso assicurarvi che Estupinan lavora davvero duramente. È un giocatore che ha giocato in Premier League e vi posso garantire che a fine mercato avevamo una lista di club che lo volevano. Ma io ho detto di no.

Quindi voglio che i tifosi sappiano che è stata una mia responsabilità: sta giocando perché sono io a scegliere Estupinan, perché credo in lui e sono convinto che sarà davvero importante per la nostra squadra. Però quella sensazione l’ho capita fin dalla prima partita. Dobbiamo semplicemente aiutare Estupinan, perché siamo una squadra: se uno dei nostri compagni soffre per questo, tutta la squadra soffre con lui e gli sta accanto”.