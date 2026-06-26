Milan, Amorim rivoluziona l'attacco. Ramos in pole, Leao ai saluti e spunta Goncalves

Il tecnico rossonero è pronto a iniziare la sua nuova avventura. L'ex allenatore del Manchester United spinge per due profili internazionali

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Rivoluzione rossonera e il Milan del futuro avrà il marchio di Ruben Amorim. Il nuovo allenatore del Diavolo è pronto a mettere la sua impronta su una squadra destinata a cambiare pelle già nel corso di questa estate, con l’attacco destinato a essere il reparto più rivoluzionato. La priorità è trovare un centravanti che sappia interpretare alla perfezione il suo calcio, ma le novità potrebbero non fermarsi lì. Sul tavolo c’è anche il futuro di Rafael Leao, sempre più lontano da Milanello, avanza la trattativa col PSG per Ramos mentre dalla lista dei desideri emerge un altro volto noto del calcio portoghese: Pedro Goncalves. Tre piste diverse, ma strettamente collegate tra loro.

Ramos è il profilo ideale per il nuovo Milan

L’ex tecnico del Manchester United è prontissimo a iniziare una nuova avventura e rilanciarsi dopo la deludente campagna con i Red Devils, allo stesso modo non è un mistero che Amorim voglia una punta diversa rispetto a quelle viste negli ultimi anni in rossonero. Più che un semplice rapace d’area di rigore, il portoghese è alla ricerca di un centravanti capace di partecipare alla costruzione del gioco, aprire spazi ai compagni e guidare il pressing fin dalla prima uscita avversaria. Per questo motivo Goncalo Ramos è considerato il candidato perfetto. L’attaccante in forza ai campioni d’Europa del Psg abbina presenza in area, intensità e grande disponibilità al sacrificio, caratteristiche che lo rendono perfettamente compatibile con il sistema di gioco del nuovo allenatore. Il Milan sta valutando la fattibilità dell’operazione e studia la formula migliore per convincere i parigini, consapevole che servirà un investimento importante sulla base di 40 milioni di euro, ma anche che il giocatore potrebbe gradire un ruolo da protagonista dopo stagioni vissute in chiaroscuro.

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Leao può cambiare il mercato

Gran parte delle mosse in entrata passeranno inevitabilmente dal futuro di Rafael Leao. L’esterno portoghese ha già messo la parola fine sulla sua esperienza in rossonero e continua ad avere qualche estimatore in Europa, oltre a rappresentare, attualmente, il principale patrimonio tecnico ed economico della rosa. Una sua cessione permetterebbe al club di Cardinale di finanziare buona parte della campagna acquisti e, allo stesso tempo, offrirebbe ad Amorim la possibilità di costruire una squadra più aderente ai propri principi tattici. Sull’esterno c’è l’interesse di Manchester United e Chelsea, sirene turche con Galatasaray e Fenerbahce che avrebbero chiesto informazioni sulla fattibilità dell’operazione. Dall’altra parte il Milan valuta il cartellino di Leao non meno di 45 milioni di euro, cifra che poi verrebbe investita per arrivare a Goncalo Ramos.

Gonçalves, il fedelissimo che conosce già Amorim

Se Leao dovesse davvero partire, un altro nome destinato a salire nelle gerarchie è quello di Pedro Goncalves. I due hanno condiviso gli anni migliori allo Sporting Lisbona e il feeling tecnico tra allenatore e giocatore è ormai consolidato. Goncalves offre qualità differenti rispetto a Leao: meno strappi in campo aperto, ma maggiore continuità, intelligenza tattica e una spiccata capacità di incidere negli ultimi trenta metri con gol e assist. Può occupare più ruoli alle spalle della punta e rappresenterebbe un innesto già pronto per assimilare i meccanismi richiesti da Amorim, riducendo inevitabilmente i tempi di adattamento.

Un Milan che cambia pelle e identità

Più che una semplice campagna acquisti, quella rossonera sembra destinata a diventare una trasformazione profonda. Ruben Amorim in accordo con la società capitanata da Cardinale desidera avere giocatori funzionali a un’identità precisa, costruita su pressing, intensità e occupazione razionale degli spazi. E l’asse con il Portogallo non appare casuale. Ramos e Gonçalves conoscono perfettamente quella filosofia calcistica e potrebbero diventare i simboli del nuovo corso. Molto dipenderà dalle uscite, con Leao destinato a rappresentare la pedina capace di sbloccare l’intero domino del mercato. Le prossime settimane diranno se il Milan riuscirà davvero a trasformare le idee in trattative concrete. Una cosa, però, appare già evidente: l’era Amorim è appena iniziata e promette di cambiare profondamente il volto del Diavolo.